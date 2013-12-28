Под Москвой расчеты ракетных систем С-300В провели тренировку
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Самоходная пусковая установка 9А83 зенитно-ракетной системы среднего радиуса действия С-300В
Источник: http://nnm.ru/
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Расчеты зенитных ракетных систем С-300В провели тренировку по отражению воздушной атаки в Московской области, сообщил во вторник начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.
"Военнослужащие зенитного ракетного соединения Западного военного округа, дислоцированного в Московской области, провели тренировку по отражению воздушной атаки условного противника. В ходе тренировки боевые расчёты зенитных ракетных систем С-300В совершили марш на технике в назначенный район и приступили к дежурству по противовоздушной обороне", - говорится в сообщении.
По словам Мугинова, задачей боевых расчётов являлось обнаружение, сопровождение и уничтожение воздушных целей, имитировавших самолёты и крылатые ракеты. По ним были произведены электронные пуски, отмечается в сообщении.
Он отметил, что военным пришлось действовать в сложной помеховой обстановке. В тренировке был задействован дивизион ЗРС С-300В.
27.12.2016
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