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Саровский федеральный ядерный центр полностью выполнил гособоронзаказ-2016

28.12.2016 РИА Новости 69 0
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Логотип компании Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики"

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), где были заложены основы отечественного ядерного щита, полностью выполнил государственный оборонный заказ 2016 года, сообщил директор центра Валентин Костюков.

"Государственный оборонный заказ выполнен в полном объеме", — сказал Костюков, слова которого цитируются в сообщении пресс-службы ядерного центра.

По его словам, успешно завершены запланированные работы в области неядерных вооружений и суперкомпьютерных технологий, разработаны технологии и проекты в интересах высокотехнологичных отраслей экономики России. При этом новые ориентиры стратегии развития ядерного центра связаны с переходом от лидерства в ядерных оружейных технологиях к лидерству в инновациях.

"Развитие вычислительной, экспериментальной и производственной баз и наличие компетенций дает нам возможность смело смотреть в будущее", — отметил Костюков.

РФЯЦ-ВНИИЭФ — предприятие госкорпорации "Росатом", крупнейший в России научно-исследовательский институт, решающий сложные задачи оборонного, научного и народнохозяйственного значения. Основанный 9 апреля 1946 года, институт (тогда он назывался "Конструкторское бюро-11") внес определяющий вклад в создание ядерного и термоядерного оружия в СССР и в ликвидацию атомной монополии США. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.

По мнению специалистов, саровский ядерный центр занимает в истории первое место среди других научных институтов атомной отрасли по вкладу в обороноспособность России, в обеспечение возможности ее существования как сильной, независимой державы.

Главная задача РФЯЦ-ВНИИЭФ сегодня — обеспечение и поддержание надежности и безопасности ядерного оружия России. Саровский ядерный центр также активно создает собственные "гражданские" продукты и технологии для разных отраслей отечественной промышленности.

26.12.2016
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принадлежат РИА Новости
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Россия
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РФЯЦ-ВНИИЭФ
Проекты
Гособоронзаказ
ИТ
Ядерный щит

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