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Грызлов сменил Рогозина на посту председателя Совета директоров КТРВ

28.12.2016 ИТАР-ТАСС 66 0
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Борис Грызлов
Источник: © Станислав Красильников/ТАСC

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" - один из лидеров в разработке и производстве высокоточного оружия

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Борис Грызлов избран председателем Совета директоров корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ, разработчик ракет). Об этом сообщили журналистам в аппарате Грызлова.

На этом посту Грызлов сменил вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" является одним из лидеров в разработке и производстве высокоточного оружия. Компания объединяет более 30 предприятий, расположенных по всей России: как в столичном регионе, так и в Петербурге, Пермском крае, Оренбургской, Челябинской, Смоленской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Омской, Нижегородской, Рязанской областях, а также Республике Дагестан.

Помимо систем вооружения для авиации и военно-морского флота, заводы корпорации производят широкий спектр продукции гражданского и двойного назначения: от беспилотных летательных аппаратов и двигателей мягкой посадки пилотируемых космических кораблей до буровых и ветроэнергетических установок различной мощности.

27.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
БПЛА

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