Грызлов сменил Рогозина на посту председателя Совета директоров КТРВ



Источник: © Станислав Красильников/ТАСC Источник: © Станислав Красильников/ТАСC

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" - один из лидеров в разработке и производстве высокоточного оружия

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Борис Грызлов избран председателем Совета директоров корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ, разработчик ракет). Об этом сообщили журналистам в аппарате Грызлова.

На этом посту Грызлов сменил вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" является одним из лидеров в разработке и производстве высокоточного оружия. Компания объединяет более 30 предприятий, расположенных по всей России: как в столичном регионе, так и в Петербурге, Пермском крае, Оренбургской, Челябинской, Смоленской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Омской, Нижегородской, Рязанской областях, а также Республике Дагестан.

Помимо систем вооружения для авиации и военно-морского флота, заводы корпорации производят широкий спектр продукции гражданского и двойного назначения: от беспилотных летательных аппаратов и двигателей мягкой посадки пилотируемых космических кораблей до буровых и ветроэнергетических установок различной мощности.