Новейшие комплексы ПВО "Панцирь-С1" прибыли в Западную Сибирь
|
|
Источник: © Архив/Антон Новодережкин/ТАСС
Зенитные ракетно-пушечные комплексы заступят на боевое дежурство по защите важных военных и промышленных объектов в зоне ответственности Центрального военного округа
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Передовые зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" прибыли в Новосибирск. Об этом журналистам сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.
"Новейшие зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С1" прибыли в Новосибирск, где заступят на боевое дежурство по защите важных военных и промышленных объектов в зоне ответственности Центрального военного округа. "Панцирь-С1" усилят систему противовоздушной обороны Западной Сибири", - сказал полковник.
В середине декабря зенитчики успешно завершили программу контрольных стрельб на полигоне Ашулук в Астраханской области. "Расчеты совершили марш протяженностью около 4 тыс. км по железной дороге. В районы выполнения задач техника продолжила путь своим ходом", - отметил он.
ЗРПК "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любых погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение обеспечивает поражение всех типов пилотируемых и беспилотных целей.
27.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.12.2016 В Новосибирск прибыли новые ЗРПК "Панцирь-С1"
26.12.2016 Основы несокрушимости
23.12.2016 У атомного военного флота России появится "Лидер"
23.12.2016 Чем вооружилась армия России в 2016 году
22.12.2016 Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году
21.12.2016 Совет главных левшей
15.12.2016 Войска ЦВО получили в 2016 году более 700 единиц новой техники
15.12.2016 Выбор РИА Новости: главные события 2016 года в сфере обороны и безопасности