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Малайзия приостановила переговоры о закупке новых истребителей из-за коррупционного скандала

28.12.2016 bmpd.livejournal.com 65 0
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Eurofighter Typhoon
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании (британская военная регистрация ZX314) над мостом в Пенанге (Малайзия), 2011 год
Источник: Geoff Lee / BAE Systems

Как сообщает французский бюллетень «Intelligence online» в статье «Typhoon et Rafale suspendus a l’affaire 1MDB», погруженная в крупнейший финансовый скандал в своей истории, Малайзия приостановила переговоры о закупке новых истребителей. Однако, за кулисами, производители, вовлеченные в тендер, продолжают привлекать свои сети влияния на месте.


В ходже своего визита в Лондон в ноябре вице-премьер и министр внутренних дел Малайзии Ахмад Захид провел очень закрытую встречу с главами крупнейших европейских оборонных компаний. Концерны BAE Systems и Airbus Group был извещены о том, что новые истребители не будут закупаться до тех пор, пока не будет решена проблема фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Крупнейшая коррупционная афера поразила этот полугосударственный инвестиционный фонд, бросив тень на главу правительства Наджиба Абдула Разака, который возглавляет фонд с момента его создания. Будучи долгое время министром обороны страны, Разак пытается удержаться на своем посту, но в конечном счете может быть лишен полномочий. Если ему придется уходить, то Ахмад Захид становится претендентом на его место.


В течение года Куала-Лумпур интересуется вопросом закупки 18 многофункциональных истребителей на замену своим устаревшим МиГ-29. В мае 2016 года правительство выбрало двух претендентов: французскую Team Rafale (компании Dassault, Thales, Safran) и европейский консорциум Eurofighter Typhoon (BAE Systems, Airbus).


В ходе своего европейского турне Ахмад Захид опирался на безотказного консультанта Гранта Рогана (Grant Rogan). Роган возглавляет консалтинговую компанию Blenheim Capital Partners и создал в Малайзии впечатляющую сеть связей. Он руководит производством спутников связи в Малайзии, причем этот контракт контролирует лично Захид. При помощи своего местного партнера – конторы Masterplan Consulting de Dato Ahmad Faris bin Abdul Halim, компания Blenheim Capital Partners управляет Малазийским технологическим парком в области обороны и безопасности (Malaysian Defense&Security Technology Park), который отвечает за оказание содействия местным компаниям в получении военных контрактов.


Со своей стороны компания Dassault Aviation попыталась возобновить отношения со старым партнером французского ВПК в Малайзии – Абдулом Разаком Багинда. Он близок к Наджибу Абдулу Разаку и является бывшим агентом судостроительного концерна DCNS, который курировал продажу ВМС Малайзии подводных лодок типа Scorpene. В начале 2016 года он был оправдан по обвинению в убийстве своего консультанта Шаариибуугиина Алтантуйя. С тех пор он пытается вернуться в дело с компаниями из Франции.

27.12.2016
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Малайзия
Франция
Продукция
EF-2000
Rafale
Scorpene
МиГ-29
Компании
Airbus
BAE Systems
Dassault
DCNS
Thales

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