В ученый центр ПВО в Ейске поступили тренажеры ЗРК «Тор-М2У» и «Стрела-10»
|
|
ЗРК "Тор-М2У"
Источник: http://sadko.biz/
ЦАМТО, 26 декабря. Более 200 новобранцев осеннего призыва 2016 года приступили к обучению на тренажерах ЗРК малой дальности «Тор-М2У», который поступил в учебный центр войск ПВО в Ейске, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
«В учебный центр войск ПВО, дислоцированный в Краснодарском крае, поступил тренажер ЗРК малой дальности действия «Тор-М2У», а также более 10 тренажерных комплексов для подготовки операторов зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Тунгуска» и зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10», – говорится в сообщении.
Отмечается, что отличительной особенностью ЗРК «Тор-М2У» является возможность комплекса вести огонь по воздушным объектам, находясь в движении. Ранее прикрытие с воздуха находящихся на марше войск было возможным лишь с короткой остановки.
По данным пресс-службы ЮВО, данные учебные комплексы максимально точно создают условия реального боя в условиях всех климатических, ландшафтных зон и времени суток и помогают максимально эффективно подготовить младших специалистов для работы на новейшей боевой технике, поступающей в войска ЮВО.
26.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.09.2016 Подразделения ПВО на учениях отразили авиационный удар "противника"
21.09.2016 Под Астраханью подразделения ПВО отработают отражение ракетного авиаудара
08.09.2016 Минобороны: иностранцы в восторге от российского оружия на "Армии-2016"
20.07.2016 Под Астраханью военные отразят ракетный удар условного противника
17.02.2016 VIP-цели войсковой ПВО
05.08.2015 Отставшее прикрытие
14.04.2015 «Искандер-М» во всей красе
14.04.2015 На Форуме «АРМИЯ-2015» будут продемонстрированы возможности ВиВТ Сухопутных войск