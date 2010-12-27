В ученый центр ПВО в Ейске поступили тренажеры ЗРК «Тор-М2У» и «Стрела-10»



ЗРК "Тор-М2У"

Источник: http://sadko.biz/ ЗРК "Тор-М2У"Источник: http://sadko.biz/

ЦАМТО, 26 декабря. Более 200 новобранцев осеннего призыва 2016 года приступили к обучению на тренажерах ЗРК малой дальности «Тор-М2У», который поступил в учебный центр войск ПВО в Ейске, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«В учебный центр войск ПВО, дислоцированный в Краснодарском крае, поступил тренажер ЗРК малой дальности действия «Тор-М2У», а также более 10 тренажерных комплексов для подготовки операторов зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Тунгуска» и зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10», – говорится в сообщении.

Отмечается, что отличительной особенностью ЗРК «Тор-М2У» является возможность комплекса вести огонь по воздушным объектам, находясь в движении. Ранее прикрытие с воздуха находящихся на марше войск было возможным лишь с короткой остановки.

По данным пресс-службы ЮВО, данные учебные комплексы максимально точно создают условия реального боя в условиях всех климатических, ландшафтных зон и времени суток и помогают максимально эффективно подготовить младших специалистов для работы на новейшей боевой технике, поступающей в войска ЮВО.