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В ученый центр ПВО в Ейске поступили тренажеры ЗРК «Тор-М2У» и «Стрела-10»

27.12.2016 ЦАМТО 90 0
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Тор-М2У
ЗРК "Тор-М2У"
Источник: http://sadko.biz/

ЦАМТО, 26 декабря. Более 200 новобранцев осеннего призыва 2016 года приступили к обучению на тренажерах ЗРК малой дальности «Тор-М2У», который поступил в учебный центр войск ПВО в Ейске, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«В учебный центр войск ПВО, дислоцированный в Краснодарском крае, поступил тренажер ЗРК малой дальности действия «Тор-М2У», а также более 10 тренажерных комплексов для подготовки операторов зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Тунгуска» и зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10», – говорится в сообщении.


Отмечается, что отличительной особенностью ЗРК «Тор-М2У» является возможность комплекса вести огонь по воздушным объектам, находясь в движении. Ранее прикрытие с воздуха находящихся на марше войск было возможным лишь с короткой остановки.


По данным пресс-службы ЮВО, данные учебные комплексы максимально точно создают условия реального боя в условиях всех климатических, ландшафтных зон и времени суток и помогают максимально эффективно подготовить младших специалистов для работы на новейшей боевой технике, поступающей в войска ЮВО.

26.12.2016
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принадлежат ЦАМТО
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Продукция
Tор-М2
Стрела-10
Тунгуска
Компании
Минoбороны РФ

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