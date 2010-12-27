FICV - перспективная индийская БМП



Одна из моделей БМП FICV

Источник: jjamwal.in Одна из моделей БМП FICVИсточник: jjamwal.in

Министерство обороны Индии собирается выбрать победителя из двух конкурирующих местных компаний для продолжения работ по созданию перспективной БМП FICV (futuristic infantry combat vehicle).

По мнению экспертов, предпочтительными шансами обладает консорциум TATA Motors и Bharat Forge. Победитель станет обладателем контракта стоимостью 12 млрд долл США. Руководство консорциума заявляет, что сотрудничает с компанией General Dynamics of Canada и неназванным французским партнером. Местный партнер Bharat Forge займется производством пушки, колес. В случае победы консорциум займется производством 2100 БМП на протяжении почти 30 лет.