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FICV - перспективная индийская БМП

27.12.2016 Военный паритет 61 0
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Модель FICV
Одна из моделей БМП FICV
Источник: jjamwal.in

Министерство обороны Индии собирается выбрать победителя из двух конкурирующих местных компаний для продолжения работ по созданию перспективной БМП FICV (futuristic infantry combat vehicle).


По мнению экспертов, предпочтительными шансами обладает консорциум TATA Motors и Bharat Forge. Победитель станет обладателем контракта стоимостью 12 млрд долл США. Руководство консорциума заявляет, что сотрудничает с компанией General Dynamics of Canada и неназванным французским партнером. Местный партнер Bharat Forge займется производством пушки, колес. В случае победы консорциум займется производством 2100 БМП на протяжении почти 30 лет.

26.12.2016
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
США
Франция
Компании
General Dynamics

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