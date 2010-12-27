FICV - перспективная индийская БМП
|
|
Одна из моделей БМП FICV
Источник: jjamwal.in
Министерство обороны Индии собирается выбрать победителя из двух конкурирующих местных компаний для продолжения работ по созданию перспективной БМП FICV (futuristic infantry combat vehicle).
По мнению экспертов, предпочтительными шансами обладает консорциум TATA Motors и Bharat Forge. Победитель станет обладателем контракта стоимостью 12 млрд долл США. Руководство консорциума заявляет, что сотрудничает с компанией General Dynamics of Canada и неназванным французским партнером. Местный партнер Bharat Forge займется производством пушки, колес. В случае победы консорциум займется производством 2100 БМП на протяжении почти 30 лет.
26.12.2016
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
27.12.2016 "Мрачный жнец" с открытой архитектурой
22.12.2016 Восстановление ресурса 218 танков М1А2 для Кувейта
21.12.2016 General Dynamics получила крупный военный контракт от Перу
19.12.2016 "Аяксы" начнут вытеснять "Челленджеров"
16.12.2016 Модернизация танков M1A2 Abrams армии Кувейта
09.12.2016 Американцы дали имя пятнадцатой «Вирджинии»
08.12.2016 Истребители пятого поколения: быстрее, выше, незаметнее
08.12.2016 США поставит в Перу бронетранспортеры "Страйкер" на 670 миллионов долларов