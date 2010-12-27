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CV90 станет первой бронемашиной НАТО с активной системой защиты

27.12.2016 Военный паритет 67 0
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БМП Combat Vehicle 90
БМП Combat Vehicle 90
Источник: wikipedia.or

Компания BAE Systems заключила контракт на тестирование системы активной защиты на голландских БМП CV90. Таким образом, эта БМП станет первой бронированной машиной НАТО, оснащенной активной защитой.


Компания установит на машину автоматизированную систему Iron Fist, которая оснащена радаром для обнаружения, отслеживания и дачи команды на поражение угрозы.


CV90 изначально был создан для оснащения армии Швеции в начале 1990-х годов, в настоящее время находится также на вооружении армий Нидерландов, Дании, Финляндии, Норвегии и Швейцарии.

25.12.2016
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Нидерланды
Норвегия
Финляндия
Швейцария
Швеция
Компании
BAE Systems
NATO

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