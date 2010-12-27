Россия испытала средство уничтожения спутников противника



Обработанное изображение, предположительно, подвижной пусковой установки П222 дальнего эшелона (изделие 14Ц033) перспективной системы противоракетной обороны по теме "Нудоль" разработки ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", опубликованное в корпоративном календаре Концерна ПВО "Алмаз-Антей" на 2015 год

Источник: http://saidpvo.livejournal.com/ Обработанное изображение, предположительно, подвижной пусковой установки П222 дальнего эшелона (изделие 14Ц033) перспективной системы противоракетной обороны по теме "Нудоль" разработки ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", опубликованное в корпоративном календаре Концерна ПВО "Алмаз-Антей" на 2015 годИсточник: http://saidpvo.livejournal.com/

Несмотря на трагическое завершение недели авиакатастрофой, из Вооруженных сил РФ за прошедшие семь дней поступали сообщения и о ряде позитивных событий. Так, например, в минувший четверг стало известно, что Воздушно-космические войска (ВКС) получили на вооружение очередные четыре фронтовых бомбардировщика Су-34. Сошедшие со стапелей новые самолеты взлетели с аэродрома Новосибирского авиационного завода и взяли курс на аэродром постоянного базирования, находящийся в районе Читы. Отмечалось, что это была последняя в этом году передача самолетов Су-34 частям Минобороны в рамках гособоронзаказа-2016.

В военном ведомстве журналистам пояснили: данная поставка осуществлена по второму контракту на закупку министерством 92 самолетов данного типа. Первый контракт на поставку 32 машин полностью выполнен. Всего Минобороны РФ планирует закупить около 200 фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые хорошо себя зарекомендовали в ходе проводимой в Сирии операции ВКС.

Интересную информацию распространил в среду Интерфакс, ссылаясь на американское интернет-издание Washington Free Beacon. Заокеанский ресурс, ссылаясь, в свою очередь, на представителей Министерства обороны США, сообщил об успешно проведенных в России летных испытаниях новой ракеты, способной выводить из строя американские стратегические коммуникационные и навигационные спутники. В сообщении отмечается, что испытательный пуск ракеты ПЛ-19 "Нудоль" был осуществлен 16 декабря с одной из баз в центральной части России. За ним следили разведслужбы США. По утверждению Washington Free Beacon, предыдущие такие испытания проводились в мае и ноябре 2015 года, а также в мае 2016-го.

Источники агентства в российском оборонно-промышленном комплексе уточнили, что речь идет об антиракете, разработанной для дальнего заатмосферного перехвата и мобильного базирования. Между тем точных данных об антиракете "Нудоль" никто не обнародовал в связи с ее секретностью. В СМИ сообщалось, что двухступенчатая ракета, будто бы имеющая обозначение 14Ц044, может быть средством поражения нового комплекса ПРО А-235, который разрабатывается в дополнение к развернутому вокруг Москвы комплексу А-135 "Амур". Она предназначается для поражения головных частей межконтинентальных баллистических ракет и космических аппаратов на низких орбитах.

Из Минобороны РФ информацию о проведенном испытательном пуске не комментируют. А в американском интернет-издании подчеркивается, что "нет никаких дополнительных деталей относительно пуска, равно как ясности, был ли целью ракеты "Нудоль" спутник или она летела по суборбитальной траектории без поражения цели". Однако известно, что разработка комплекса А-235 велась именно в рамках опытно-конструкторских работ проекта "Нудоль" (ранее встречалось обозначение "Самолет-М").

Что охотно комментируют и подтверждают в военном ведомстве, так это разные аспекты деятельности российских военных в Сирии. "Идет очень активное возвращение мирных граждан, наши специалисты вместе с сирийскими восстанавливают энергоснабжение и водоснабжение, - констатировал глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. - Для поддержания порядка на освобожденных территориях (в Алеппо. - "НГ") с вечера четверга ввели сюда батальон военной полиции".

Как впоследствии было сказано в распространенном Минобороны официальном сообщении, батальон военной полиции совершил марш с авиабазы Хмеймим в город Алеппо для выполнения задач в составе российского Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике. Военные полицейские будут обеспечивать безопасность военнослужащих этого Центра и специалистов российского Международного противоминного центра, а также персонала мобильных госпиталей и гуманитарных конвоев, прибывающих в освобожденный от террористов город. "Также военнослужащие батальона окажут помощь городским властям Алеппо в обеспечении правопорядка", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что подразделение военной полиции укомплектовано только военнослужащими по контракту.

Олег Владыкин