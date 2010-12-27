Разработка «РТ-Химкомпозита» защитит антенны самолетов



Экспозиция холдинга «РТ-Химкомпозит»

Источник: Ростех Экспозиция холдинга «РТ-Химкомпозит»Источник: Ростех

Холдинг запатентовал новое покрытие для кожухов и обтекателей антенн скоростных летательных аппаратов

«РТ-Химкомпозит» разработал и запатентовал технологию защиты кожухов и обтекателей антенн скоростных летательных аппаратов. Изобретение признано лидером еженедельного рейтинга Федеральной службы по интеллектуальной собственности и получило статус «Патент недели».

«Разработанный состав и способ получения радиопрозрачных, ударопрочных защитных покрытий для кожухов и обтекателей антенн скоростных летательных аппаратов существенно повышают их устойчивость к силовым и тепловым нагрузкам, обеспечивая при этом сохранение радиотехнических свойств в широком диапазоне рабочих температур», – рассказал генеральный директор «РТ-Химкомпозита» Кирилл Шубский.

Подобные укрытия для антенн производят из керамики, стеклокерамики и ситаллов, которые, наряду с хорошей радиопрозрачностью, обладают и рядом недостатков. В их числе – низкие ударная прочность, абразивостойкость и сопротивление эрозии.

При разработке новой технологии специалисты «РТ-Химкомпозита» учитывали недостатки используемого в производстве материала. Поэтому новые изделия защиты создаются из керамических и композиционных материалов, что позволяет работать в условиях высоких тепловых и силовых нагрузок.