В Армении российские зенитчики отразили ракетный удар условного противника



Зенитно-ракетный комплекс С-300

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС Зенитно-ракетный комплекс С-300Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) РФ отразили ракетное нападение условного противника на военной базе в Армении, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"На высоте над уровнем моря выше двух тысяч метров подразделения ПВО российского соединения в Закавказье выполнили поиск, опознавание, сопровождение и поражение электронными пусками ракет средств воздушного нападения условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские зенитчики совершили 150-километровый марш по пересеченной местности на высокогорный полигон "Алагяз" и обратно. Удар условного противника, применившего оружие массового поражения, пришлось отразить с помощью зенитных комплексов "Бук М1-2" и зенитных ракетных систем С-300В. Учения проходили в условиях горно-скалистых заснеженных участков местности.

Маневры проводятся в рамках начала нового учебного периода обучения и празднования 101-й годовщины образования войск ПВО.