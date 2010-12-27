В Армении российские зенитчики отразили ракетный удар условного противника
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Зенитно-ракетный комплекс С-300
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) РФ отразили ракетное нападение условного противника на военной базе в Армении, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
"На высоте над уровнем моря выше двух тысяч метров подразделения ПВО российского соединения в Закавказье выполнили поиск, опознавание, сопровождение и поражение электронными пусками ракет средств воздушного нападения условного противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские зенитчики совершили 150-километровый марш по пересеченной местности на высокогорный полигон "Алагяз" и обратно. Удар условного противника, применившего оружие массового поражения, пришлось отразить с помощью зенитных комплексов "Бук М1-2" и зенитных ракетных систем С-300В. Учения проходили в условиях горно-скалистых заснеженных участков местности.
Маневры проводятся в рамках начала нового учебного периода обучения и празднования 101-й годовщины образования войск ПВО.
26.12.2016
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