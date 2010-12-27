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В Армении российские зенитчики отразили ракетный удар условного противника

27.12.2016 РИА Новости 62 0
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ЗРК С-300
Зенитно-ракетный комплекс С-300
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) РФ отразили ракетное нападение условного противника на военной базе в Армении, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"На высоте над уровнем моря выше двух тысяч метров подразделения ПВО российского соединения в Закавказье выполнили поиск, опознавание, сопровождение и поражение электронными пусками ракет средств воздушного нападения условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские зенитчики совершили 150-километровый марш по пересеченной местности на высокогорный полигон "Алагяз" и обратно. Удар условного противника, применившего оружие массового поражения, пришлось отразить с помощью зенитных комплексов "Бук М1-2" и зенитных ракетных систем С-300В. Учения проходили в условиях горно-скалистых заснеженных участков местности.

Маневры проводятся в рамках начала нового учебного периода обучения и празднования 101-й годовщины образования войск ПВО.

26.12.2016
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