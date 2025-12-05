В ФСВТС подвели итоги рекламно-выставочной деятельности российских организаций в сфере ВТС в 2016 году



Образцы военной техники, представленные в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2016" в конгрессно-выставочном центре подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот".

Источник: Алексей Филиппов / РИА Новости Образцы военной техники, представленные в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2016" в конгрессно-выставочном центре подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот".Источник: Алексей Филиппов / РИА Новости

ЦАМТО, 23 декабря. В ФСВТС России под председательством заместителя директора службы Алексея Фролкина 21 декабря состоялось ежегодное совещание по подведению итогов рекламно-выставочной деятельности российских организаций в сфере ВТС в 2016 году.

В совещании приняли участие представители Минобороны России, Минпромторга России, МИД России, МВД России, ФСБ России, Росгвардии, ФСТЭК России, ФТС России, а также Госкорпорации «Роскосмос», Госкорпорации «Ростех», АО «Рособоронэкспорт», АО «Научно-производственное объединение «Уралвагонзавод», ПАО «ОАК», АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», АО «ОСК» и других ведущих организаций отечественного оборонно-промышленного комплекса.

В 2016 году российские компании приняли участие в 5 российских и 15 зарубежных выставках. В трех из них Российская Федерация принимала участие впервые: «АрмХайтек», (г.Ереван, Армения); «Айдеас» (г. Карачи, Пакистан); «Экспонаваль» (г.Винья-дель-Мар, Чили). Рекордными по количеству российских участников, в том числе представлявших продукцию военного назначения (ПВН), в 2016 г. стали международные выставки «Дефэкспо Индия» (штат Гоа, Индия), «КАДЕКС» (г.Астана, Казахстан) и «Эйршоу Чайна» (г.Чжухай, Китай).

Немаловажной тенденцией 2016 г. стала возрастающая технологичность процесса организации выставочной деятельности. Ведущие компании оборонно-промышленного комплекса России все более активно используют инновационные мультимедийные технологии, такие как: трансляция в режиме реального времени и «дополненная реальность». Создаваемая с помощью высоких технологий интерактивность позволяет привлекать к российской экспозиции все большее внимание иностранных партнеров, посетителей выставки и средств массовой информации.

Большое значение с точки зрения повышения интереса к российскому участию в международных выставках имели организованный в рамках «Эйршоу Чайна – 2016» (г.Чжухай, Китай) показ авиационных групп высшего пилотажа «Стрижи» и «Русские витязи», а также заход в порт г.Джакарта отряда кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России, приуроченный к международной выставке «ИндоДифенс – 2016».

В ходе совещания по подведению итогов рекламно-выставочной деятельности в сфере ВТС за 2016 г. обсуждались также и планы российских организаций в этой области на будущий год. В 2017 г. предусмотрено участие Российской Федерации в порядка 15 зарубежных выставках. Кроме того, ожидается увеличение количества российских и зарубежных участников в крупнейших международных выставках, которые пройдут на территории Российской Федерации – Международном военном техническом форуме «АРМИЯ – 2017», Международном военно-морском салоне «МВМС –2017», Международном авиационно-космическом салоне «МАКС – 2017» и Международной выставке вооружений, военной техники и боеприпасов «Российская выставка вооружений. Нижний Тагил – 2017». В рамках указанных выставок будет представлен весь спектр современных и перспективных образцов вооружений и военной техники в соответствии с тематикой этих мероприятий, в том числе не включенных в список ПВН, разрешенной к передаче иностранным заказчикам.

В заключительной части совещания прошло традиционное награждение наиболее активных участников рекламно-выставочной деятельности по итогам 2016 г.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ФСВТС.