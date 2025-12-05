Политолог: Россия проводит разумную и взвешенную оборонную политику



Владимир Путин

Источник: РИА Новости /Алексей Никольский Владимир ПутинИсточник: РИА Новости /Алексей Никольский

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе традиционной пресс-конференции дал понять, что Россия проводит разумную и взвешенную оборонную политику, а приоритетами для властей остаются социальный и экономический блоки, заявил член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Алексей Зудин.

Путин Президент России в пятницу в Центре международной торговли провел большую пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы, касающиеся внутрироссийской и международной проблематики. Отвечая на один из вопросов, он заявил, что российская ядерная триада на сегодняшний день значительно эффективнее американской системы противоракетной обороны, размещенной в Европе.

Зудин напомнил слова президента о том, что основная экономия в бюджете РФ на 2017-2019 годы придется на раздел "Национальная оборона".

"На мой взгляд, это является иллюстрацией того, что российское руководство проводит оборонную политику разумную и очень взвешенную - это первое. И второе - это что… при всей важности оборонной сферы, при всей важности современных вооруженных сил, абсолютным приоритетом для российского руководства остается развитие российской экономики и социальной сферы", - пояснил политолог.

Зудин подчеркнул, что Путин был предельно откровенен, когда говорил об успешной реализации планов по модернизации ядерной триады. "Лично для меня важным, что инициатором вот этого усиления, модернизации и развития вооруженных сил - и ядерных, и стратегических - является не Россия, а США, которые в одностороннем порядке вышли из договора по ПРО", - сказал Зудин.

Таким образом, Россия никаких соглашений не нарушает, более того, с российской стороны были озвучены предупреждения о реакции на действия США, напомнил эксперт.

"Владимир Путин еще раз повторил - это принципиально важно - то, что Россия не будет ввязываться в гонку вооружений. Она будет отвечать адекватно угрозам и адекватно тем возможностям, которыми страна располагает. И что Россия никогда не будет развивать "оборонку" в ущерб остальной экономике и социальной сфере", - отметил эксперт.