Как Российская армия набиралась мощи



Генерал армии Дмитрий Булгаков. Источник: oboznik.ru Генерал армии Дмитрий Булгаков. Источник: oboznik.ru

Замминистра обороны поделился секретами обеспечения Вооруженных сил РФ

Сегодня, с учетом современных вызовов и угроз, Российские армия и флот выходят на принципиально новый уровень боевых возможностей. В этой связи система материально-техническое обеспечение (МТО) должна соответствовать темпам развития войск и сил в сочетании с рациональным и эффективным использованием имеющихся ресурсов.

Своевременное и качественное МТО Вооруженных сил невозможно осуществить без подготовленных специалистов. Исходя из этого, с подразделениями, воинскими частями и соединениями МТО в 2016 году было проведено более 240 различных учений. Их венчало специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями материально-технического обеспечения Южного военного округа, в рамках которого было привлечено около 3,5 тыс. человек личного состава и около 1,5 тыс. единиц военной техники. В ходе учений было отработано более 40 эпизодов реальных действий по материально-техническому обеспечению войск и сил флота с привлечением Минтранса, Росрезерва, ОАО "РЖД" и предприятиями промышленности.

В 2016 году введены в эксплуатацию в войсках более 6 тыс. единиц новой бронетанковой и автомобильной техники и тысячи современных образцов ракетно-артиллерийского вооружения. Это позволило обеспечить формирование трех мотострелковых и одной танковой дивизий, в полном объеме дообеспечить разведывательные подразделения соединений и воинских частей ВДВ мотовездеходами и снегоходами.

А также полностью укомплектовать соединения специального назначения Западного военного округа автомобилями "Тигр-М", поставить в войска 13 бригадных и дивизионных комплектов ракетных и зенитно-ракетных комплексов.

В целом по итогам года доля современных образцов вооружения и военной техники по номенклатуре служб МТО составила 50%. Во взаимодействии с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) отремонтировано и поставлено в войска более 2,5 тыс. единиц вооружения и военной техники, обслужено и выполнено более 51 тыс. текущих ремонтов. В результате рационального сочетания возможностей промышленности и штатных ремонтных органов уровень готовых к применению вооружения и военной техники в соединениях и воинских частях к концу 2016 года вырос до 97%.

Особая забота - Сирия

Мы продолжаем материально-техническое обеспечение группировки в Сирии. В текущем году уже к созданной инфраструктуре там были введены в строй столовые для летного, инженерно-технического, сержантского и рядового состава, централизованный заправщик топливом с возможностью заправки 20 самолетов одновременно. Построены и эксплуатируются стационарные бани офицерского и рядового состава, склады для хранения вещевого имущества и продовольствия, построены и оснащены современным оборудованием пункты технического обслуживания и ремонта, сборно-разборные металлические хранилища и стационарная аккумуляторная зарядная станция. Также построен перрон для самолетов военно-транспортной авиации и вертолетная площадка, построена кольцевая автомобильная дорога протяженностью более 10 км, заасфальтирована вся сеть внутренних дорог, стоянки автомобильной техники и множество других объектов. В рамках развития 720-го пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе построены здания для размещения личного состава, в которых созданы все необходимые условия для комфортного проживания и питания личного состава.

В целях своевременного обеспечения российской группировки войск в Сирии в условиях значительной удаленности ее от поставщиков материальных средств, а это около 10 тыс. км, была выстроена уникальная логистическая система, которая синхронизировала работу всех видов транспорта Вооруженных сил и коммерческих организаций. Не зря специалисты НАТО российскую систему доставки материальных средств в Сирию назвали "сирийским экспрессом".

Мы пошли на реформирование

В ходе выполнения мероприятий по строительству Вооруженных сил сбалансированно наращивались возможности системы их материально-технического обеспечения. В целях повышения оперативности по видам обеспечения созданы самостоятельные управления ракетного топлива и горючего, продовольственное и вещевое управления Министерства обороны. В составе Штаба МТО ВС РФ формируется управление общего руководства и организации сводного планирования специальных видов технического обеспечения, а в составе Главного автобронетанкового управления - управление снабжения бронетанковым и автомобильным имуществом.

Для улучшения управляемости, автономности действий и повышения производственных возможностей мобильной компоненты МТО основные подразделения бригад материально-технического обеспечения, а также автомобильные, дорожно-комендантские и ремонтно-восстановительные подразделения центров МТО флотов выведены на самостоятельные штаты. Сформированы два отдельных ремонтно-эвакуационных полка и пять технических ракетных баз. Четыре отдельные автомобильные роты переформированы в отдельные автомобильные батальоны многоосных тяжелых колесных тягачей.

Совершенствуя и оптимизируя места хранения вооружения, ракет и боеприпасов, завершаем строительство 580 хранилищ, которые обеспечены современными системами охраны, дорожной сетью, оснащены средствами механизации. Кроме того, они позволят исключить внешнее воздействие на боеприпасы, обеспечить их сохранность и взрывопожаробезопасность, а в случае возникновения нештатных ситуаций предотвратить их распространение на другие объекты. В рамках создания современной и безопасной системы хранения ракет и боеприпасов наряду со строительством новых хранилищ мы избавляемся от старых, в этом году расформировано четыре неперспективных объекта хранения ракет и боеприпасов.

В Подмосковье завершается строительство объектов первой очереди пилотного производственно-логистического комплекса "Нара". В соответствии с решением президента Российской Федерации дальнейшее строительство производственно-логистических комплексов будет осуществляться за счет привлечения частных инвесторов с использованием механизма концессионных соглашений. Всего до 2020 года планируется построить 25 таких комплексов, оснащенных передовыми технологиями учета и переработки грузов, которые сформируют в Вооруженных силах единую логистическую систему хранения запасов материальных и технических средств.

Продолжается строительство современных, соответствующих международным стандартам топливозаправочных комплексов на аэродромах. В 2014-2015 годах было построено восемь, в текущем году ведется строительство еще четырех. За три года в этот проект инвестировано около 12 млрд руб. В 2017-2018 годах строительство топливо-заправочных комплексов начнется еще на 11 аэродромах, для этого планируется дополнительно инвестировать порядка 6 млрд руб. Успешно проведены государственные испытания новой огнестойкой тары для реактивных снарядов, минометных и артиллерийских выстрелов. В следующем году спланирована закупка перспективной тары на сумму 500 млн руб.

Обеспечение должно быть бесперебойным

Одних только нефтепродуктов поставлено в войска более 2 млн т, из них 1,3 млн - авиационного топлива для заправки воздушных судов и 40 тыс. т - мазута флотского для кораблей ВМФ. Это позволило обеспечить вылеты самолетов Дальней авиации в различные регионы мира, визиты военных кораблей в порты иностранных государств и в целом увеличить налет и наплаванность их экипажей.

Для оснащения столовых и камбузов поставлено более 22 млн единиц посудохозяйственного имущества и современного технологического оборудования. Для обеспечения военнослужащих военной формой одежды поставлено более 49 млн предметов вещевого имущества. Продолжаются совершенствоваться нормы обеспечения, на снабжение принимаются новые и современные предметы формы одежды.

В ходе призывных кампаний 2016 года в полном объеме без срывов осуществлено материально-техническое обеспечение 307 тыс. новобранцев. Кроме того, в целях улучшения их обеспечения с этого года вместо вещевого мешка на призывных пунктах выдаются сумки для ношения формы одежды, а с осенней кампании приготовление пищи для призывников, следующих воинским эшелоном, вместо вагонов-кухонь будет осуществляться в вагонах-ресторанах.

В ходе транспортного обеспечения Вооруженных сил всеми видами транспорта перевезено более 1 млн 700 военнослужащих и членов их семей, около 6 млн т различных воинских грузов.

Отмечу, что для совершенствования автотранспортного обеспечения Вооруженных сил в бригадах и центрах МТО введена в эксплуатацию автоматизированная система мониторинга местоположения подвижных объектов ГЛОНАСС. Ее использование позволяет иметь на всех уровнях - от роты до центрального аппарата - в режиме реального времени достоверные данные о количестве транспортных средств подразделений, характере их эксплуатации и принимать своевременные управленческие решения. Для этого установлено около 50 стационарных и более 250 мобильных диспетчерских центров. Навигационными комплектами оснащено более 6,5 тыс. единиц автомобильной техники.

В межотопительный период к эксплуатации в зимних условиях подготовлено более 100 тыс. зданий и сооружений, около 4 тыс. котельных и 70 тыс. км инженерных сетей. На объекты теплоснабжения поставлено около 800 т твердого и 500 тыс. т жидкого котельного топлива, а также 900 тыс. куб. м природного газа. Для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения отдаленных гарнизонов созданы 256 специальных бригад и неснижаемые запасы оборудования и ремонтных материалов.

Военная миссия на железных дорогах

В рамках выполнения поручения президента РФ силами железнодорожных войск продолжается строительство железной дороги Журавка-Миллерово. Объем выполненных земляных работ составил более 9 млн куб. м, подготовлено к укладке железнодорожного пути 47 км земляного полотна и уложено более 20 км рельсошпальной решетки. Сейчас железнодорожные войска ведут сборку и укладку рельсошпальной решетки на двухпутном участке протяженностью 11,7 км от ст. Зайцевка до ст. Сергеевка.

Кроме того, силами подразделений железнодорожных войск в текущем году обваловано 62 существующих объекта хранения с общим объемом земляных работ около 400 тыс. м. Продолжена работа по улучшению транспортной инфраструктуры. Железнодорожными войсками и дорожными организациями Минобороны отремонтировано более 170 км подъездных автомобильных и железнодорожных путей необщего пользования.

Проведено также строительство мостовых переходов через реку Литовка в Приморском крае, реку Унжа в Костромской области, реку Енисей в Красноярском крае, участие в ликвидации природных пожаров на территории республик Хакасия и Бурятия, Забайкальского края и Амурской области, оказание помощи в ликвидации сибирской язвы в Ямало-Ненецком автономном округе.

Было время и посостязаться

В текущем году продолжена практика проведения различных видов состязаний по специальностям МТО. Проведены 24 конкурса на лучшего младшего специалиста материально-технического обеспечения "Армейский запас". Привлечено более 16 тыс. специалистов и 12 тыс. единиц вооружения и военной техники, задействовано 14 полигонов. Четыре конкурса ("Полевая кухня", "Мастера автобронетанковой техники", "Рембат", "Мастер-оружейник") были включены в программу Армейских международных игр - 2016, в которых российские команды заняли первые места.

Кроме того, в текущем году мы возродили проведение Всеармейского смотра-конкурса на лучшее войсковое хозяйство воинской части, которое последний раз проводилось более 30 лет назад - в 1985 году. К смотру-конкурсу, проходившему в четыре этапа, по территориальному принципу было привлечено более 700 соединений, воинских частей и организаций Вооруженных сил РФ. Его целями были проведение работы по улучшению условий военной службы и быта военнослужащих, совершенствование и подготовка объектов войскового хозяйства с учетом современных требований руководящих документов, распространение положительного опыта и поощрение передовых воинских частей.

Прорыв в Арктику

Для обеспечения более 190 воинских частей, дислоцированных в 152 труднодоступных районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, где проходят военную службу и проживают более 21 тыс. военнослужащих и членов их семей, в период навигации 2016 года своевременно доставлено более 90 тыс. т различных материальных средств. Созданные запасы гарантированно обеспечат личный состав воинских частей до навигации 2017 года.

Для строительства военной инфраструктуры в Арктической зоне в 2016 году морским транспортом завезено более 45 тыс. т материалов. Основные работы по строительству объектов для несения боевого дежурства и размещения личного состава завершены, осуществляется строительство и обустройство технических позиций, парковых и складских зон.

Второй год в период навигации выполняются мероприятия по ликвидации экологического ущерба в Арктической зоне. В текущем году эти работы выполнялись на архипелаге Новая Земля, аэродроме Алыкель, островах Котельный и Врангеля четырьмя специально сформированными взводами экологической очистки. За два года от загрязнений очищено около 165 га территории, собрано более 10 тыс. т металлолома, из них вывезено более 6,5 тыс. т. Эта работа продолжается.

Дмитрий Витальевич Булгаков - заместитель министра обороны РФ, генерал армии