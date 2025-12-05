Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Швейцарии сконструировали беспилотник по образу и подобию птицы

26.12.2016 ИТАР-ТАСС 90 0
0
Понравилась новость?
 0

Источник: © EPFL

Птицеподобный летательный аппарат способен менять свои размеры, летать с большой скоростью и маневрировать в ограниченных пространствах, потребляя мало энергии

ЖЕНЕВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Высокоманевренный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с устройством крыла напоминающее птичье, сконструировали в Федеральной политехнической школе Лозанны (EPFL). Его крылья за счет искусственных перьев могут вытягиваться, сжиматься, поворачиваться. Например, чтобы сделать поворот, дрон вытягивает одно крыло, а другое сжимает.

В сообщении, размещенном на сайте EPFL, говорится, что идея создания БПЛА, "способного менять свои размеры, летать с большой скоростью, маневрировать в ограниченных пространствах, потребляя мало энергии, родилась в результате наблюдений за птицами". Перед группой специалистов под руководством Дарио Флореано стояла задача спроектировать аппарат, который мог бы облетать препятствия, резко менять направление полета и уметь противостоять сильному ветру. Меняя геометрию крыльев, птицеподобный дрон способен выполнять все эти задачи.

Однако тягаться с птицами на равных пока ему не под силу. Как поясняют инженеры, птицы могут радикально менять размер своего тела и форму крыльев благодаря адаптированному для полета скелету, который управляется мускулами. Неслучайно, одна из самых больших трудностей при конструировании БПЛА состояла в том, чтобы найти баланс между аэродинамическими качествами аппарата и его весом.

Идеальное решение, позволяющее отказаться от винта, жестких крыльев и хвостового оперения, пока не найдено. "Мы убедились, что благодаря складывающимся крыльям, мы больше не нуждаемся в элеронах, чтобы помочь дрону делать повороты. Изменяя размеры и площадь поверхности крыла в полете, мы можем управляем виражами", - пояснил Флореано.

"Этот крылатый дрон открывает новые перспективы и, благодаря своей способности к адаптации, он мог бы быть очень эффективным в использовании на низких высотах в городских условиях", - подчеркивают в EPFL.

23.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Швейцария
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 26.12 02:56
  • 9
Последний Ту-154?
  • 26.12 02:38
  • 9
Российской армии пока еще далеко до американской (The National Interest, США)
  • 26.12 01:50
  • 1
Представляет ли Россия военную угрозу для НАТО? (The National Interest, США)
  • 26.12 01:37
  • 1
Кудрин прокомментировал решение снизить расходы на оборону
  • 26.12 01:24
  • 1
В России началась разработка нового ПЗРК
  • 26.12 01:21
  • 1
Летчики Дальней авиации РФ в 2016 году провели в небе более 20 тыс. часов
  • 26.12 01:17
  • 1
Зачем Россия продала Армении "Искандеры" (Hetq, Армения)
  • 26.12 01:08
  • 1
Дальняя авиация ВКС РФ. Досье
  • 26.12 00:56
  • 1
Хорватия закупит новые истребители и вертолеты
  • 26.12 00:33
  • 92
Источник: вторая тройка кораблей проекта 22160 может получить ракетный комплекс "Калибр"
  • 25.12 23:47
  • 5
Гиперзвуковая стратегия: чем Россия сильнее любого потенциального агрессора
  • 25.12 22:32
  • 3
Серьезные проблемы «Редута» (The National Interest, США)
  • 25.12 21:55
  • 5
Первый Ил-114-300 российской сборки появится в 2018 году
  • 25.12 20:47
  • 3
Созданный российской авиакомпанией планетоход сняли на видео
  • 25.12 20:40
  • 5
Поднять этот вес
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  