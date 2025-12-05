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Ученые просят Роскосмос вернуть фундаментальные исследования в космическую программу

26.12.2016 ИТАР-ТАСС 94 0
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Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

К таким исследованиям относятся астрофизические и планетные исследования, в том числе лунная программа, исследования по космической биологии, физике Солнца и солнечно-земных связей

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российские ученые просят Роскосмос включить в Федеральную космическую программу до 2025 года финансирование научно-исследовательских работ (НИР) по наиболее важным и перспективным фундаментальным космическим исследованиям, вычеркнутым при секвестре. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС письме Совета РАН по космосу, направленному в госкорпорацию.

К фундаментальным космическим исследованиям относятся астрофизические и планетные исследования, в том числе лунная программа, исследования по космической биологии, физике Солнца и солнечно-земных связей.

"Мы направили в Роскосмос такое письмо с предложениями секций Совета РАН. Каждая секция предложила какие-то перспективные проекты, чтобы в небольшом масштабе их профинансировать", — рассказал ТАСС директор Института космических исследований, председатель Совета РАН по космосу, академик РАН Лев Зеленый.

Как пояснил ТАСС член-корреспондент РАН, научный руководитель Института астрономии Борис Шустов, затраты на отдельную научно-исследовательскую работу относительно невелики и составляют несколько миллионов рублей, что в сотни и даже тысячи раз меньше стоимости опытно-конструкторской работы.

"Но если „проскочить“ эту стадию, то в дальнейшем, при выполнении опытно-конструкторской работы и после существенных затрат на нее неизбежно придется столкнуться с нерешенными на стадии научно-исследовательской работы проблемами. Это обойдется уже несравненно дороже, да и вообще может оказаться, что проект придется закрыть, бесполезно потратив миллиарды рублей. Игнорирование этого простого и проверенного жизнью положения из соображений экономии — свидетельство очень недалекого подхода, что в таком важном деле, как планирование и осуществление космической программы страны, недопустимо", — сказал он.

Секвестр ФКП

Проект Федеральной космической программы (ФКП) до 2025 года до его секвестра предусматривал финансирование научно-исследовательских работ в области фундаментальных космических исследований. На эти цели в рамках НИР "Поисково-проектные исследования — Фундаментальные космические исследования" предусматривалось выделить 1,9 млрд рублей на 10 лет, однако этот проект был вычеркнут.

Сейчас в ФКП входит опытно-конструкторская работа "Перспектива", подразумевающая создание космических комплексов нового поколения для фундаментальных исследований. Объем ее финансирования составляет 1 млрд рублей до 2025 года. Однако на нее деньги начнут выделять только с 2018 года, и это опытно-конструкторские работы, а не научно-исследовательские, т. е. подразумевающие создание конкретного "железа", а не теоретические наработки.

"Отсутствие финансирования научно-исследовательских работ на 20162017 годы ведет к необратимой деградации системы выработки перспективных научных предложений по космическим проектам научного назначения", — отметил Шустов.

Предложение ученых

В то же время в ФКП осталась НИР "Авангард" с финансированием в размере 6,827 млрд рублей до 2025 года. Эта программа, в частности, предполагает разработку перспективных космических проектов, прежде всего прикладного назначения. Ученые предлагают дополнить ее наиболее важными фундаментальными научными исследованиями.

Среди предложенных проектов — НИР "Звездный патруль", в рамках которой должны быть разработаны новые принципы исследования экзопланет. Также программу предполагается дополнить проектами "Луна-Луноход" (выбор районов Луны для исследования с помощью луноходов), "Венера-Д" (формирование облика межпланетной станции), НИР "Солнечный парус" (разработка спутника для изучения Солнца), НИР "Сфера" (проект группировки малых спутников для исследования активности Солнца).

Всего в этом списке 41 научная работа. На эти цели ученые просят выделить 152 млн рублей в 2016 году и 172 млн рублей в 2017 году.

Основа национальной программы

Как поясняют ученые в своем письме в Роскосмос, финансирование фундаментальных исследований необходимо, поскольку без них не будет основы для национальной космической программы. Совет РАН в своем письме ссылается на мировой опыт, где на научно-исследовательские работы в этой области приходится большой объем финансирования.

"Мировая практика планирования и реализации космических проектов показывает, что для формирования эффективной национальной программы мирового уровня необходимо на стадии научно-исследовательских работ провести анализ значительного числа и широкого спектра оригинальных предложений для обеспечения реальной конкуренции идей. В США, Европе, Японии и других странах с высоким уровнем фундаментальных космических исследований на проведение научно-исследовательских работ планируется существенная доля бюджетных ассигнований, выделяемых на космическую науку", — говорится в документе.

При этом, в отличие от прикладных исследований, фундаментальные космические исследования во всех странах финансируются исключительно в рамках государственных космических программ, подчеркивают ученые.

25.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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