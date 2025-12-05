"Цзянлунь" может наводить противокорабельные БР



Китайский разведывательный беспилотник "Цзянлунь"

Источник: militaryparitet.com Китайский разведывательный беспилотник "Цзянлунь"Источник: militaryparitet.com

Новейший китайский разведывательный беспилотник "Цзянлунь" может иметь дальность полета более 7 тыс км, сообщают британские источники со ссылкой на китайские СМИ.

Британский источник "Джейнс дифенс уикли" сообщает, что в скором времени эти БЛА будут приняты на вооружение НОАК. Китайские источники отмечают, что по результатам летных испытаний "Цзянлунь" показал высокую надежность.

Впервые модель этого аппарата была показана в 2011 году, эксперты пришли к выводу, что китайцы создают БЛА такого же класса, что и американский "Глобал Хок". Некоторые наблюдатели приходят к выводу, что "Цзянлунь" может использоваться для наведения противокорабельных БР на американские авианосцы.

Американский БЛА "Глобал Хок" (нижнее фото) держит мировые рекорды по дальности полета - 26 тыс км, продолжительности полета - 42 часа, и высоте полета - 20 тыс м.