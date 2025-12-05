Количество J-20 достигнет 500 единиц
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J-20 рядом с истребителем J-10B. Фото: 3.bp.blogspot.com
Авиационная производственная группа в Чэнду (Китай, Chengdu Aircraft Industry Group) ввела в строй третью производственную линию по сборке истребителей нового поколения J-20А. Таким образом, эти три линии могут собирать 36 самолетов в год (каждая линия по одной машине в месяц).
По планам НОАК, на первых порах будет произведено до 100 истребителей этого типа для развертывания в южном, восточном и северном театрах военных действий.
С 1990 года Китай купил 1300 двигателей АЛ-31Ф российского производства для установки на истребители J-11 и J-10, а также на первых партиях J-20. В настоящее время до серийной стадии доводится отечественный двигатель WS-15 для установки на усовершенствованных истребителях J-20B. Эти двигатели позволят самолету достичь крейсерской скорости 1,8М, максимальной скорости 2,2М, что сравнимо с американским F-22. В конечном счете, количество стелс-самолетов J-20 достигнет 500 единиц, что более чем в два раза превысит количество F-22 в ВВС США, пишут китайские источники.
25.12.2016
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