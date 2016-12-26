В России началась разработка нового ПЗРК
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ПЗРК «Верба»
Источник: Григорий Сысоев/ РИА Новости
В России начата разработка нового переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника ПВО Сухопутных войск Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Александра Леонова.
"Идет разработка нового ПЗРК", — заявил Леонов в эфире радиостанции "Эхо Москвы", добавив, что отечественные ПЗРК сейчас существенно превосходят любые зарубежные аналоги.
Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) — зенитная ракетная система, предназначенная для транспортировки и ведения огня одним человеком. В России на вооружении состоят ПЗРК "Игла" и "Верба". Разработанные в СССР ракетные комплексы "Стрела" и "Игла" экспортировались в десятки стран мира и до сих пор активно применяются в вооруженных конфликтах.
24.12.2016
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