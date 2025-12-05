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ВДВ получат более 30 новых боевых машин десанта

26.12.2016 ИТАР-ТАСС 94 0
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БМД-4М
Боевая машина десанта (БМД) БМД-4М
Источник: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Торжественная передача батальонного комплекта современных БМД-4М пройдет в субботу в Рязани на базе одной из воинских частей Тульского соединения ВДВ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Воздушно-десантные войска России получат батальонный комплект современных боевых машин десанта (БМД), сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Сегодня в городе Рязань на базе одной из воинских частей Тульского соединения ВДВ состоится торжественная передача батальонного комплекта современных БМД-4М. В мероприятии примет участие командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков", - говорится в сообщении.

С получением более 30 боевых машин ВДВ будут иметь в своем составе десантный полк, на вооружении которого находятся боевые машины БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка", отмечают в Минобороны.

Основное вооружение БМД-4М включает 100-мм орудие с боекомплектом в 34 осколочно-фугасных снаряда и 4 управляемые ракеты "Аркан", а также 30-мм автоматическую пушку с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения и 7,62-мм пулемет.

24.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Сердюков Анатолий

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