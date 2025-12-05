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Азербайджан испытывает "Барак-8"

26.12.2016 Военный паритет 96 0
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LR-SAM_Barak-8
Комплекс ПВО дальнего радиуса действия LR-SAM (Barak-8). Источник: indiandefence.com

Вооруженные силы Азербайджана ведут успешные испытания ЗРК большой дальности Barak 8 израильской разработки.

Комплекс способен отразить любое воздушное нападение на максимальной дальности 70 км (по некоторым данным, до 90 км) . "Барак-8" разработан компанией Israel Aerospace Industries (IAI) в партнерстве с Elta Systems, Rafael и другими фирмами. Азербайджан заказал наземную версию ЗРК - 12 прицепных ПУ на шасси МАЗ (6х6) и 75 ракет.


23.12.2016
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принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Израиль
Компании
ELTA
IAI
МАЗ ОАО

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