Азербайджан испытывает "Барак-8"
|
|
Комплекс ПВО дальнего радиуса действия LR-SAM (Barak-8). Источник: indiandefence.com
Вооруженные силы Азербайджана ведут успешные испытания ЗРК большой дальности Barak 8 израильской разработки.
Комплекс способен отразить любое воздушное нападение на максимальной дальности 70 км (по некоторым данным, до 90 км) . "Барак-8" разработан компанией Israel Aerospace Industries (IAI) в партнерстве с Elta Systems, Rafael и другими фирмами. Азербайджан заказал наземную версию ЗРК - 12 прицепных ПУ на шасси МАЗ (6х6) и 75 ракет.
23.12.2016
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.12.2016 Чехия купила израильские радары
25.11.2016 Подписан контракт на поставку Индии еще двух самолетов ДРЛО и управления А-50ЭИ
23.11.2016 Праща под куполом
21.09.2016 Спущен на воду второй эсминец «Проекта 15B», строящийся для ВМС Индии
04.07.2016 Израиль провел успешные испытания ЗРК "Барак-8"
25.05.2016 Вьетнам приобретет два самолета ДРЛОиУ на платформе С-295
30.03.2016 В погоне за советской надежностью
19.02.2016 ВВС Гондураса получили три израильские РЛС