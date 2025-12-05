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Немецкие фрегаты войдут в систему ПРО НАТО

26.12.2016 Военный паритет 89 0
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Фрегат Hamburg
Фрегат Hamburg (F220) класса Sachsen. Фото: www.navy.mil

Германия решила модернизировать фрегаты ПВО класса Sachsen в виде своего вклада в наращивание системы ПРО НАТО.

Корабли будут оснащены РЛС большой дальности, которые, в отличие от обычных радаров, способны обнаруживать цели, исходящих из космоса. Немецкий флот с нетерпением ждет обретения новых возможностей, новые РЛС будут устанавливаться с 2021 года.

Таким образом, фрегаты Sachsen, Hamburg и Hessen смогут обнаруживать все ракеты, направленных на регион НАТО. До сих пор такая ответственность возлагалась только на четыре американских эсминца передового базирования класса Arleigh Burke, оснащенных боевой системой Aegis и дислоцированных на базе Рота (Испания).

Бельгийские фрегаты будут выполнят эту роль с 2025 ода. В 2015 году Бельгия присоединилась к проекту ПРО НАТО, который был образован Германией, Данией и Нидерландами. Бельгия и Нидерланды уже работают над новыми фрегатами, на которых будут установлены противоракетные системы с экзоатмосферными перехватчиками.

24.12.2016
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принадлежат Военный паритет
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Страны
Бельгия
Германия
Дания
Испания
Нидерланды
США
Продукция
Arleigh Burke
Иджис
Компании
NATO

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