Немецкие фрегаты войдут в систему ПРО НАТО



Фрегат Hamburg (F220) класса Sachsen. Фото: www.navy.mil Фрегат Hamburg (F220) класса Sachsen. Фото: www.navy.mil

Германия решила модернизировать фрегаты ПВО класса Sachsen в виде своего вклада в наращивание системы ПРО НАТО.

Корабли будут оснащены РЛС большой дальности, которые, в отличие от обычных радаров, способны обнаруживать цели, исходящих из космоса. Немецкий флот с нетерпением ждет обретения новых возможностей, новые РЛС будут устанавливаться с 2021 года.

Таким образом, фрегаты Sachsen, Hamburg и Hessen смогут обнаруживать все ракеты, направленных на регион НАТО. До сих пор такая ответственность возлагалась только на четыре американских эсминца передового базирования класса Arleigh Burke, оснащенных боевой системой Aegis и дислоцированных на базе Рота (Испания).

Бельгийские фрегаты будут выполнят эту роль с 2025 ода. В 2015 году Бельгия присоединилась к проекту ПРО НАТО, который был образован Германией, Данией и Нидерландами. Бельгия и Нидерланды уже работают над новыми фрегатами, на которых будут установлены противоракетные системы с экзоатмосферными перехватчиками.