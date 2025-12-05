Взлетел "Скорпион" серийной конфигурации
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Отрасли и сферы: Авиация + Новые разработки
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Первый самолет Scorpion в серийной конфигурации
Источник: militaryparitet.com
22 декабря компания Textron AirLand объявила об успешном выполнении полета первого самолета Scorpion в серийной конфигурации. Этот самолет является новым смелым направлением в развитии тактической авиации и претендует на успешное выполнения самых разных функций, таких как разведка, наблюдение и рекогносцировка, штурмовка наземных целей.
Самолет взлетел в базы ВВС Вичита и провел в воздухе 1 ч 42 мин, была проведена проверка работы авионики и аэродинамических параметров самолета. В настоящее время прототипы налетали уже более 800 часов.
Поставщиком авионики является компания Garmin, которая сообщает об установке на самолет большого дисплея G3000 с сенсорным экраном и индикатора на фоне лобового стекла нового поколения.
23.12.2016
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