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Кудрин прокомментировал решение снизить расходы на оборону

26.12.2016 РИА Новости 122 1
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Алексей Кудрин
Председатель совета фонда Центра стратегических разработок, заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин участвует в панельной сессии "Макроэкономическая политика: стратегия действий" в рамках XX Петербургского международного экономического форума.
Источник: Константин Чалабов/РИА Новости

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости/Прайм. Экс-министр финансов РФ, председатель Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин назвал снижение расходов на оборону к 2019 году до 2,8% от ВВП важным ориентиром - об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции напомнил, что в РФ расходы на оборону в 2011 году составляли 2,7% от ВВП, в 2016 году по плану - 4,7%, но уже в следующем, 2017 году они снизятся до 3,3%, а в 2019 году - до 2,8%.

"Путин напомнил, что военные расходы выросли с 2,7% до 4,7% ВВП, но к 2019 снизятся до 2,8% и останутся в этом коридоре. Важный ориентир", - написал Кудрин в своем микроблоге в Twitter.

23.12.2016
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Кудрин Алексей
Путин Владимир

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
CA
sepheronx
40
№1
26.12.2016 01:37
Of course a traitor and coward would be glad about this.
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