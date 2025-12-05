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В СФ заявили, что Россия не будет ввязываться в гонку ядерных вооружений

26.12.2016 РИА Новости 81 0
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Виктор Озеров
Виктор Озеров
Источник: gazeta19.ru

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Россия не намерена ввязываться в гонку вооружений, в том числе ядерных, с США и НАТО, по-прежнему будет придерживаться политики асимметричных ответов на угрозы, существующие в отношении нашей страны, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что предпосылки для новой гонки вооружений создали США, выйдя из договора по противоракетной обороне (ПРО). По словам главы государства, "не мы это придумали, мы вынуждены отвечать на этот вызов".

"Россия не может соревноваться с США по объему финансовых средств, выделяемых на вооружения, и не хочет повторять опыт СССР, когда мы пытались в этой гонке вооружений соревноваться с США и НАТО", - сказал сенатор РИА Новости.

Глава комитета подчеркнул, что руководство РФ взяло курс на "асимметричные" ответы на те угрозы, которые существуют в отношении России.

"Эти меры, с одной стороны, заключаются в том, что мы стремимся минимизировать возможность нанесения ракетно-ядерных ударов, а с другой стороны - в создании систем, способных преодолеть достаточно современные ПРО других государств", - сказал Озеров.

"В новую гонку ядерных вооружений Россия ввязываться не планирует", - заявил он.

США в 2011 году объявили о своем одностороннем выходе из Договора по противоракетной обороне, подписанного Москвой и Вашингтоном в 1972 году.

23.12.2016
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принадлежат РИА Новости
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Персоны
Озеров Виктор
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит

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