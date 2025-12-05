Вице-спикер СФ призвал усилить безопасность российских диппредставительств



Ильяс Умаханов

Источник: dag.rus4all.ru Ильяс УмахановИсточник: dag.rus4all.ru

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов призвал усилить меры безопасности диппредставительств в связи с информацией о том, что "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) готовит так называемые "расстрельные списки" российских дипломатов, находящихся за рубежом.

"Сейчас просачивается информация о том, что ИГ и другие террористические организации готовят "расстрельные списки", мы это уже проходили в свое время на Кавказе. Возможно, эта информация и не соответствует действительности, но я предлагаю дать протокольное поручение международному и оборонному комитетам подготовить наши предложения по усилению безопасности наших диппредставительств, их сотрудников и членов их семей", - заявил Умаханов на заседании Совфеда.

По словам вице-спикера, дополнительные меры безопасности диппредставительств, предлагаемые Совфедом, касаются как вопросов финансирования, так и межведомственного взаимодействия.

Посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был сразу ликвидирован местными силами безопасности. Российский МИД квалифицировал произошедшее как теракт. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".