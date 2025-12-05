Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Вице-спикер СФ призвал усилить безопасность российских диппредставительств

26.12.2016 РИА Новости 72 0
0
Понравилась новость?
 0
Ильяс Умаханов
Ильяс Умаханов
Источник: dag.rus4all.ru

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов призвал усилить меры безопасности диппредставительств в связи с информацией о том, что "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) готовит так называемые "расстрельные списки" российских дипломатов, находящихся за рубежом.

"Сейчас просачивается информация о том, что ИГ и другие террористические организации готовят "расстрельные списки", мы это уже проходили в свое время на Кавказе. Возможно, эта информация и не соответствует действительности, но я предлагаю дать протокольное поручение международному и оборонному комитетам подготовить наши предложения по усилению безопасности наших диппредставительств, их сотрудников и членов их семей", - заявил Умаханов на заседании Совфеда.

По словам вице-спикера, дополнительные меры безопасности диппредставительств, предлагаемые Совфедом, касаются как вопросов финансирования, так и межведомственного взаимодействия.

Посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был сразу ликвидирован местными силами безопасности. Российский МИД квалифицировал произошедшее как теракт. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".

23.12.2016
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 26.12 02:56
  • 9
Последний Ту-154?
  • 26.12 02:38
  • 9
Российской армии пока еще далеко до американской (The National Interest, США)
  • 26.12 01:50
  • 1
Представляет ли Россия военную угрозу для НАТО? (The National Interest, США)
  • 26.12 01:37
  • 1
Кудрин прокомментировал решение снизить расходы на оборону
  • 26.12 01:24
  • 1
В России началась разработка нового ПЗРК
  • 26.12 01:21
  • 1
Летчики Дальней авиации РФ в 2016 году провели в небе более 20 тыс. часов
  • 26.12 01:17
  • 1
Зачем Россия продала Армении "Искандеры" (Hetq, Армения)
  • 26.12 01:08
  • 1
Дальняя авиация ВКС РФ. Досье
  • 26.12 00:56
  • 1
Хорватия закупит новые истребители и вертолеты
  • 26.12 00:33
  • 92
Источник: вторая тройка кораблей проекта 22160 может получить ракетный комплекс "Калибр"
  • 25.12 23:47
  • 5
Гиперзвуковая стратегия: чем Россия сильнее любого потенциального агрессора
  • 25.12 22:32
  • 3
Серьезные проблемы «Редута» (The National Interest, США)
  • 25.12 21:55
  • 5
Первый Ил-114-300 российской сборки появится в 2018 году
  • 25.12 20:47
  • 3
Созданный российской авиакомпанией планетоход сняли на видео
  • 25.12 20:40
  • 5
Поднять этот вес
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  