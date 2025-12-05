Путин приказал: "Не расслабляться!"



Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"

Источник: Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service via AP Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"Источник: Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service via AP

В Минобороны подвели боевые итоги минувшего года

На состоявшемся вчера расширенном заседании коллегии Минобороны Верховный главнокомандующий Владимир Путин заявил, что в настоящее время Россия превосходит любого потенциального противника по военному могуществу. Но при этом было отмечено, что "расслабляться не стоит", - чтобы ситуация не изменилась.

Не приходится сомневаться, что это откровение стратегического толка сейчас активно переваривают и в европейских столицах, и в Вашингтоне, где по инерции правит бал уходящая в историческое прошлое администрация Барака Обамы. Насколько изменится внешняя политика при Дональде Трампе - вопрос дискуссионный. На всякий случай Москва не спешит, в расчете на лучшее, снижать темпы увеличения боевого потенциала своих Вооруженных сил. И в первую очередь - стратегического. Как отметил Главковерх, на сегодняшний день доля современных вооружений в ядерных силах РФ достигла 60%. А оснащенность частей постоянной готовности современным оружием, уточнил генерал армии Сергей Шойгу, вышла на рубеж 58,3%.

Доклад министра обороны по многим параметрам производит сильное впечатление, особенно на тех, кто не устает твердить, будто ракетно-ядерный щит России представляет собой груду металлолома. Как отметил Сергей Шойгу, 99% пусковых установок полностью боеготовы, а 96% - можно пустить в ход немедленно, что свидетельствует: стратегические ядерные силы страны готовы обеспечить ядерное сдерживание - то есть нанести удар возмездия. К тому же российский ядерный потенциал ритмично обновляется. Только в текущем году РВСН получили 41 новую баллистическую ракету - на боевое дежурство заступили 4 ракетных полка, оснащенных комплексом "Ярс".

Столько же полков, оснащенных новейшими системами ПВО С-400, получили и Воздушно-космические силы (ВКС), а авиационный парк ВКС пополнился 139 современными самолетами. Кроме того, генерал Шойгу сообщил об успешном завершении госиспытания 3 новых радаров "Воронеж". В 2017 году они заступят на боевое дежурство.

Уровень оснащенности Сухопутных войск (СВ) современным вооружением, по его словам, составил 42%. За год в СВ были сформированы 9 соединений, в том числе 4 мотострелковые и 1 танковая дивизия. В войска поступило 2930 новых и модернизированных образцов вооружения. Это позволило переоснастить еще 2 ракетные бригады, 2 зенитно-ракетные бригады и 2 зенитно-ракетных полка, а также бригаду специального назначения, 12 мотострелковых и танковых батальонов, 3 артиллерийских дивизиона. Отдельной строкой в докладе министра обороны отмечено, что на сегодняшний день решена проблема с беспилотниками. В распоряжении Вооруженных сил их около 2 тыс., а количество вылетов БПЛА по сравнению с прошлым годом выросло в 1,5 раза.

И самое главное, все это не стоит в ангарах и не покоится мертвым грузом на базах хранения. Только в уходящем году Минобороны провело свыше 3,6 тыс. учений, в ходе которых войска ежедневно использовали 130 полигонов, загруженность которых составила от 89 до 98%. Особое место в этих учебных войнах заняли стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2016", которые подтвердили, что части и соединения могут оперативно перебрасываться на большие расстояния и в короткие сроки создавать группировки на стратегических направлениях. Именно это приобретенное в ходе боевой подготовки качество Владимир Путин считает принципиально важным в настоящее время: "Необходимо отслеживать соблюдение военного баланса по периметру российских границ и своевременно вносить коррективы при возникновении угроз", - распорядился глава государства.

Понятно, что, пока в американском Белом доме царят прежние порядки, главная угроза России исходит с западного направления. И Москва не может не реагировать, например, на размещение в Бельгии, Италии, Нидерландах, ФРГ и Турции около 200 модернизированных ядерных боеприпасов заокеанского происхождения. Соответствующая реакция, как заверил Сергей Шойгу, последует и на появление у наших границ четырех натовских батальонов, хотя в Брюсселе на этот счет своя арифметика.

Буквально на днях по инициативе генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга состоялось заседание Совета Россия-НАТО, где Кремль попытались убедить, будто их 2 тыс. штыков, придвинутые к нашим рубежам, - ничто в сравнении с тем фактом, что российская группировка на западном направлении за последнее время увеличилась на 320 тыс. человек. Дескать, это Россия угрожает Западу.

На самом деле на предполагаемом европейском театре военных действий только по численности НАТО превосходит Россию как минимум в четыре раза, если не считать Вооруженные силы Украины (предположительно 180 тыс. человек), командование которых бредит походом на Москву. Примерно такое же превосходство у натовцев в танках и бронетехнике, а в ударных самолетах - в пять раз.

Но самое полное представление о том, кто какие планы вынашивает, дает отчет о военных расходах. Не секрет, что НАТО волевым порядком увеличило военный бюджет стран альянса на 26 млрд долл., который вырос до 918 млрд. Оборонный бюджет России в долларовом исчислении в 20 раз меньше - 45,9 млрд. Поэтому воевать только числом с потенциальным противником у нас никак не получится. И в Сирии наглядно доказано, что Российская армия располагает значительными боевыми возможностями.

По данным министра обороны Сергея Шойгу, российские ВКС совершили в Сирии около 19 тыс. вылетов, уничтожив 35 тыс. боевиков и 1,5 тыс. единиц техники. Ликвидированы 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов, было изъято у бандформирований 448 танков и других боевых бронированных машин, 57 систем реактивного залпового огня, 418 самодельных реактивных систем залпового огня, 410 минометов и более 28 тыс. единиц стрелкового оружия. А российские специалисты Международного противоминного центра ВС РФ обезвредили почти 27 тыс. взрывоопасных предметов. Как известно, у западной коалиции результаты несопоставимо скромнее.

Впрочем, военный успех России в Сирии - это, если так можно сказать, только присказка к войне, которая может в любой момент разгореться. Поэтому расслабляться действительно опасно. Как отметил Сергей Шойгу, "ни одно из учений иностранных государств не осталось без внимания, особенно в приграничных районах. Результаты каждого из них будут проанализированы и учтены в учебно-боевой деятельности войск". Пополнятся и российские арсеналы. В 2017 году РВСН получат 3 полка, оснащенных современными ракетными комплексами, а стратегическая ракетоносная авиация - 5 модернизированных авиакомплексов. В Сухопутные войска будут поставлены 2 бригадных комплекта ракетных комплексов "Искандер-М", также планируется перевооружить 3 дивизиона войсковой ПВО на комплексы "Тор-М2" и обеспечить поставку 905 современных танков и боевых бронированных машин. ВКС и авиация ВМФ готовится принять на вооружение 170 новых и модернизированных летательных аппаратов, перевооружить еще 4 зенитных ракетных полка на систему С-400. На флот планируется поставить 8 надводных кораблей и 9 боевых катеров, в береговые войска - 4 ракетных комплекса "Бал" и "Бастион". Кроме того, предстоит принять в эксплуатацию и поставить на боевое дежурство 3 радиолокационных станции высокой заводской готовности и осуществить запуск второго космического аппарата Единой космической системы.

Надо отметить, что откровенность докладчиков на расширенной коллегии Минобороны весьма впечатлила наших западных партнеров. Там считают, что Россия еще раз "подтвердила свою агрессивность". Москва придерживается другой точки зрения: укрепление военного потенциала страны - это игра от обороны. В необходимых для безопасности страны пределах.

Олег Одноколенко