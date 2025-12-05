Основы несокрушимости



Владимир Путин

Источник: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир ПутинИсточник: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В Национальном центре управления обороной РФ состоялось заключительное в 2016 году заседание Коллегии Министерства обороны. Оно проходило в расширенном составе с участием Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами России, Президента РФ Владимира Путина. Были подведены итоги деятельности Вооружённых Сил в 2016 году и определены задачи на ближайшую и более отдалённую перспективу.

Президент - Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимир Путин: "…Можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора. Любого. В то же время хотел бы обратить ваше внимание на то, что, если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться".

Ядерный щит

Владимир Путин, говоря во вступительном слове о ритмичном, по графику, переоснащении армии и флота, прежде всего коснулся состояния нашей ядерной триады, которая играет ключевую роль в сохранении стратегического паритета. Это состояние, констатировал Верховный Главнокомандующий, в уходящем году поддерживалось на должном уровне, и доля современного вооружения в ядерных силах составила почти 60 процентов.

В докладе министра обороны генерала армии Сергея Шойгу приведены некоторые подробности на этот счёт. Так, 60-процентного уровня оснащения ядерной триады современным вооружением позволила достичь поставка в Вооружённые Силы 41 новой баллистической ракеты. В Ракетных войсках стратегического назначения в боеготовом состоянии находятся 99 процентов пусковых установок, из них более 96 процентов - в постоянной готовности к немедленному пуску.

На боевое дежурство заступили 4 ракетных полка, оснащённых комплексом "Ярс" стационарного и подвижного базирования.

Авиационная компонента СЯС пополнилась 4 модернизированными самолётами: двумя Ту-160 и двумя Ту-95МС.

Группировка морских СЯС Тихоокеанского флота усилена ракетным подводным крейсером стратегического назначения "Владимир Мономах".

Рост профессионального мастерства

Второй важнейшей темой, которая затрагивалась во вступительном слове Президента России, была боевая подготовка. Её уровень, с удовлетворением отметил Владимир Путин, существенно вырос, что убедительно показали итоги стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2016".

- Его успешное проведение повысило защищённость южных рубежей России, в том числе от террористических угроз, помогло отработать организацию территориальной обороны в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, включая вопросы обеспечения войск, например их финансирование в военное время, что требует согласованности от многих государственных органов и подразделений, в том числе подразделений Центрального банка России, - сказал глава государства.

Министр обороны в своём докладе напомнил, что в ходе СКШУ "Кавказ-2016" были проведены перегруппировки воинских частей четырёх армий на расстояние до 2,5 тысячи км, осуществлено полное развёртывание систем управления объединений на новом театре военных действий.

В итоге подтверждена способность органов военного управления эффективно руководить созданными группировками войск при возникновении угроз национальной безопасности на Юге России.

Подтверждая рост интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки в 2016 году, генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что всего проведено 3630 учений, из них 250 межвидовых.

- Напряжённая боевая учёба, Армейские международные игры и полученный боевой опыт в Сирии позволили повысить уровень полевой выучки войск, - резюмировал министр обороны. -В результате на 21 процент увеличен показатель годового налёта. Наплаванность экипажей надводных кораблей и подводных лодок возросла в 1,7 раза. При этом на 27 процентов увеличилось количество подготовленных однородных тактических групп корабельных соединений. Рост количества прыжков в Воздушно-десантных войсках составил 5 процентов.

При проведении занятий и учений, привёл данные глава военного ведомства, ежедневно используется 130 полигонов, загруженность которых составляет от 89до 98 процентов. При этом при подготовке к АрМИ-2016 было модернизировано 114 полигонов, на которых возвели 308 объектов.

Сами армейские игры становятся год от года популярнее. В 2016-м соревнования в рамках АрМИ были расширены до 23 военных специальностей. Всего в играх приняло участие 82 тысячи военнослужащих, в том числе 3,5 тысячи из других стран. Игры посетили 3 тысячи иностранных представителей, в том числе 24 группы наблюдателей из 13 иностранных государств. В качестве зрителей на играх побывали порядка 350 тысяч человек.

В следующем году, объявил министр обороны России, половина соревнований АрМИ-2017 пройдёт в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане и Китае.

Одним из существенных факторов повышения профессионализма военнослужащих явилось в уходящем году дальнейшее развитие системы военного образования. Говоря об этом, генерал армии Сергей Шойгу отметил укрепление преподавательского состава вузов Минобороны офицерами с боевым опытом, перевод с 1 сентября подготовки слушателей и курсантов на обучение по единым электронным учебникам (все вузы Минобороны подключены к основным электронным ресурсам страны), расширение сети довузовских учебных заведений.

- Открыто Тульское суворовское военное училище, - подтвердил свой тезис министр обороны. - Создана вертикаль управления Нахимовского военно-морского училища, в которое вошли реорганизованные в его филиалы Севастопольское и Владивостокское президентские кадетские училища. В следующем году данная система пополнится филиалом в Мурманске, будет также открыто Петрозаводское президентское кадетское училище.

Проверка на прочность

Разумеется, и глава государства, и министр обороны затронули в своих выступлениях сирийскую тему. Точнее, речь шла о действиях в Сирии наших войск.

- Потенциал российских Вооружённых Сил прошёл проверку на прочность и в борьбе с международными террористами в Сирийской Республике, - сказал Владимир Путин. - Сирийская армия получила ощутимую поддержку, благодаря которой провела ряд успешных операций против боевиков.

Отметив также большую помощь, которую оказывают наши Вооружённые Силы мирным сирийским гражданам (только продуктов и медикаментов передано уже почти 800 тонн), Президент ещё раз поблагодарил руководство и личный состав Вооружённых Сил, участвующих в операции, за профессионализм и мужество.

Подробные результаты действий наших войск привёл в своём докладе министр обороны.

- Разгромлены крупные бандформирования в районах Хамы и Хомса, - констатировал генерал армии Сергей Шойгу. - Боевики выбиты из Латакии и с территорий южнее и севернее Дамаска, разблокирована основная транспортная магистраль, связывающая столицу с севером страны. Освобождены города Алеппо и Эль-Карьятейн, имеющие ключевое значение.

Всего от боевиков освобождено 12 360 квадратных километров сирийской территории и 499 населённых пунктов.

- С начала операции российская авиация совершила 18 800 вылетов, нанеся 71 тысячу ударов по инфраструктуре террористов. При этом ликвидированы 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов, 1500 единиц военной техники террористов, 35 тысяч боевиков, в их числе 204 полевых командира, - сообщил министр обороны.

- У бандформирований изъято 448 танков и других боевых бронированных машин, 57 реактивных систем залпового огня и 418 самодельных РСЗО, 410 миномётов и более 28 тысяч единиц стрелкового оружия, - продолжил он.

Специалисты Международного противоминного центра Вооружённых Сил обезвредили 26 853 взрывоопасных предмета, очистив 1420 гектаров территории. Только в освобождённом Алеппо обнаружено и обезврежено 66 тысяч тонн взрывчатых веществ.

К российским поставкам гуманитарной помощи в Сирию подключились ООН, Армения, Белоруссия, Сербия, Индия, Китай и Казахстан. Только в осаждённый Дэйр-эз-Зор, в том числе по линии ООН, парашютным способом с использованием российских платформ доставлено порядка 2,5 тысячи тонн гуманитарных грузов.

Таким образом, основные задачи, поставленные Вооружённым Силам перед началом операции в Сирии, выполнены, отметил министр обороны России. Действия ВКС России переломили ход борьбы с терроризмом в этой стране.

В целом же проведённая операция позволила решить ряд геополитических задач. Все они генералом армии Сергеем Шойгу были перечислены.

Так, нанесён существенный ущерб международным террористическим организациям в Сирии, остановлено их распространение в регионе. Нарушены финансовая подпитка бандформирований и система их ресурсного обеспечения. Предотвращён распад сирийского государства. Прервана цепь "цветных революций", тиражируемых на Ближнем Востоке и в Африке. Запущен процесс политического урегулирования и примирения враждующих сторон.

- К режиму прекращения огня уже присоединилось 1074 населенных пункта с общим населением около 3 млн человек. 108 тысяч беженцев вернулись в свои селения, девять тысяч боевиков сложили оружие, - сообщил министр обороны.

Какими силами нам удалось достичь этих результатов в Сирии? Руководитель военного ведомства назвал их: авиационная группа ВКС России на аэродроме Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе, на которых возведена современная военная и социальная инфраструктура. Юридической основой для долговременной эксплуатации данных объектов стали подписанные международные соглашения. Для руководства нашими действиями в Сирии с использованием новейших технических средств развёрнута многоуровневая система управления.

География вызовов и угроз

Поскольку военное строительство должно исходить из характера угроз национальной безопасности, в своём выступлении генерал армии Сергей Шойгу большое внимание уделил анализу действий НАТО и США у наших границ.

Отметив расширение характера и географии вызовов для России, возрастание роли военной силы в международных отношениях, министр обороны с сожалением констатировал, что "вместо объединения усилий для борьбы с общим мировым злом - терроризмом, НАТО объявило Россию главной угрозой и продолжает наращивать свой военный потенциал у наших границ".

Под этим предлогом на 26 млрд долларов увеличен военный бюджет стран Североатлантического альянса, который составил 918 миллиардов долларов. Впрочем, можно представить натовскую агрессивную активность не только в денежном, но и непосредственно в количественном выражении, в численности войск, перебрасываемых ближе к нашим западным рубежам.

- Руководством НАТО принято решение в следующем году в Прибалтике и Польше развернуть 4 усиленные батальонные тактические группы, а на территории нескольких стран Восточной Европы разместить и содержать бронетанковую бригаду американских сухопутных войск, - отметил генерал армии Сергей Шойгу.

Мы внимательно отслеживаем рост разведывательной активности стран НАТО по периметру территории России.

- За 10 лет общее количество полётов их разведывательной авиации у российских границ выросло почти в 3 раза, а на Юго-Западе России - в 8 раз, - привёл характерные данные генерал армии Сергей Шойгу. - Это вынудило нас на 61% увеличить количество вылетов истребительной авиации для предотвращения нарушений российского воздушного пространства на Балтике, в Черном море и в Арктике.

В 1,5 раза увеличилась общая интенсивность ведения морской разведки вблизи российских территориальных вод.

НАТО в 2 раза нарастило интенсивность военных учений, большинство которых имеют антироссийскую направленность, констатировал министр обороны России.

- Например, в вооружённых силах Великобритании для обозначения противника на полигоне Солсбери-Плейн начали использовать танки российского производства и военную форму Российской армии, - сказал он. - Последний раз такой метод обучения войск применяла фашистская Германия в годы Великой Отечественной войны.

Американцы упорно и настойчиво продолжают создавать систему ПРО. Эта система, точнее её европейский сегмент, выведена на уровень начальной оперативной готовности. Её элементы развёртываются в Японии, а в будущем году, по всей видимости, появятся и в Южной Корее.

- Универсальность пусковых установок Мк-41 системы ПРО позволяет скрытно, после небольшой доработки, разместить в них крылатые ракеты "Томахок", - отметил генерал армии Сергей Шойгу. - Количество таких ракет у наших границ может насчитывать от 150 до 300 единиц с дальностью действия до 2400 км. Подлётное время ракет к западным границам России составит менее 10 минут.

Естественно, мы вынуждены реагировать на это серьёзное обстоятельство. И уже среагировали.

- Решение по нейтрализации этой угрозы, утверждённое вами, Владимир Владимирович, выполнено, - доложил Верховному Главнокомандующему на расширенном заседании Коллегии военного ведомства министр обороны.

Ещё одним обстоятельством, на которое мы также вынуждены реагировать, является реализация Соединёнными Штатами программы модернизации ядерных авиабомб и мест их хранения в Европе (порядка 200 обновлённых американских боеприпасов, размещённых в Бельгии, Италии, Нидерландах, ФРГ и Турции). Впрочем, как отметил генерал армии Сергей Шойгу, наши Вооружённые Силы не втягиваются в гонку вооружений, а планомерно выполняют программу перевооружения армии и флота, принятую в 2012 году.

Способы сбережения средств

Вообще, в докладе министра обороны было множество примеров того, как реализация тех или иных мер позволила добиться существенной экономии государственных средств.

Так, созданная по поручению Владимира Путина система контроля за использованием средств гособоронзаказа концептуально изменила информированность Минобороны как государственного заказчика.

- Сегодня, получая данные от уполномоченных банков в режиме реального времени, мы видим, как расходуется каждый бюджетный рубль по всей цепочке кооперации, - подчеркнул генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, сведение этой системы позволило перейти на поквартальное авансирование исполнения ГОЗ в соответствии с производственно-технологическим циклом. И как следствие - снизить риски переавансирования промышленности и сократить просроченную дебиторскую задолженность в 3 раза - с 363 млрд руб. на начало года до 120 млрд руб. на текущий период.

Благодаря введению законом о гособоронзаказе ряда "запретительных" мер, уполномоченными банками предотвращено списание денежных средств в размере 63 млрд руб. на цели, не связанные с выполнением гособоронзаказа.

Применение современных быстровозводимых технологий в два раза позволило сократить сроки возведения укрытий для техники и объектов казарменно-жилищного фонда и добиться стоимости строительства одного квадратного метра объектов Минобороны, не превышающей 30 тысяч рублей, что ниже, чем по стране в целом.

В этом году Минобороны получило серьёзные результаты от реализации программы "Эффективная армия". В её рамках внедряется автоматизированная система учёта персональных данных военнослужащих с использованием электронных карт "Паспорт". Ими обеспечены все 275 тысяч призывников, направленных в Вооружённые Силы. Система охватывает весь цикл от первоначальной постановки гражданина на воинский учёт, призыва на военную службу, её прохождения и на период пребывания в запасе.

- В следующем году электронные карты "Паспорт" интегрируются в действующую систему контроля управления доступом и заказа питания военнослужащих, - сообщил министр обороны. - Это позволит эффективно планировать расходы в звене "воинская часть-армия-округ". Система контроля питания установлена в 729 столовых и уже сэкономила 700 млн. рублей.

Установка на объектах Минобороны 118 тысяч приборов учёта коммунальных ресурсов принесла снижение расходов на 3,5 млрд рублей, сообщил глава военного ведомства.

Перевод 28 котельных с твёрдого и жидкого топлива на природный газ снизил затраты на выработку тепловой энергии на 108 млн. рублей. После переоборудования к 2020 году 410 котельных ежегодные затраты сократятся в два раза, а общий экономический эффект составит 3 млрд 700 млн рублей.

С возвращением в 2013 году войсковых ремонтно-восстановительных органов затраты на сервисное обслуживание техники силами сторонних организаций снизились в 4 раза. Ремонтные работы силами штатных ремонтных органов ежегодно будут экономить 1 млрд 400 млн рублей бюджетных средств.

- В этом году на 16 арсеналах развёрнуты цеха по ремонту боеприпасов собственными силами, - продолжил генерал армии Сергей Шойгу ту часть своего доклада, в которой наглядно были представлены способы и внушительные размеры экономии бюджетных денег. - Подобного ремонта не проводилось 15 лет. В результате за год возвращено более 1 млн боеприпасов, закупка которых обошлась бы бюджету в 69 миллиардов рублей. Работы по продлению сроков сохранности боеприпасов сэкономили ещё более 1 млрд рублей.

В 2016 году закуплено и поставлено на арсеналы порядка 60 тысяч единиц современной укупорки из полимерных материалов, - сообщил министр обороны. - С учётом её увеличенного срока службы экономия на содержании ракет и боеприпасов с 2020 года составит до 900 млн руб. в год.

Инженерные войска в рамках обучения сапёров провели тактико-специальные учения по обрушению 785 списанных зданий на 54 объектах Минобороны, что сэкономило 8 млрд рублей (ранее такие работы выполнялись по тендеру сторонними организациями).

Развитие сил общего назначения

Рачительное отношение военного ведомства к выделенным бюджетным средствам снижает в целом нагрузку на экономику. В то же время без необходимых затрат на оборону вложения в гражданский сектор экономики могут потерять смысл, чему в истории государств примеров достаточно. Поэтому в России планомерно реализуется Государственная программа вооружений.

О поставках в уходящем году вооружений для СЯС уже говорилось. О поступлении ВВСТ в силы общего назначения министр обороны доложил также весьма подробно.

- В Сухопутных войсках сформировано девять соединений, в том числе четыре мотострелковые и одна танковая дивизии, - сообщил он. - В войска поступило 2930 новых и модернизированных образцов вооружения. Это позволило переоснастить ещё две ракетные бригады, две зенитные ракетные бригады и два зенитных ракетных полка, одну бригаду специального назначения, 12 мотострелковых и танковых батальонов, три артиллерийских дивизиона.

Уровень оснащённости Сухопутных войск современным вооружением составил 42 процента.

Воздушно-космические силы, продолжил генерал армии Сергей Шойгу, получили 139 современных летательных аппаратов; ещё четыре зенитных ракетных полка перевооружены на зенитную ракетную систему С-400 "Триумф". Кроме того, в войска поставлено 25 боевых машин зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" и 74 РЛС. Доля современных образцов вооружения в ВКС доведена до 66 процентов, исправность авиации - до 62 процентов.

Успешно завершились государственные испытания трёх новых РЛС высокой заводской готовности "Воронеж": - в Орске, Барнауле и Енисейске. В 2017 году они заступят на боевое дежурство.

Проведена доработка трёх действующих радиолокационных станций в Барановичах, Мурманске и Печоре с применением технологий высокой заводской готовности.

- Всё это позволило впервые за историю новой России создать по периметру нашей границы сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении на всех стратегических воздушно-космических направлениях и по всем типам траекторий полёта баллистических ракет, - подчеркнул генерал армии Сергей Шойгу.

Продолжается поставка в войска беспилотных летательных аппаратов. В Вооружённые Силы в этом году поставлено 105 комплексов, включающих 260 беспилотников. Сформировано 36 воинских частей и подразделений беспилотной авиации.

- Всего на вооружении находится более 600 комплексов с 2000 беспилотных летательных аппаратов, - сообщил министр обороны. - Для сравнения, в 2011 году в Вооружённых Силах было только 180 устаревших систем. Интенсивность полётов беспилотной авиации по сравнению с прошлым годом возросла в 1,5 раза.

В состав Военно-морского флота введены 24 надводных корабля и судна обеспечения, а также две многоцелевые подводные лодки. Оснащенность ВМФ современными образцами вооружения и техники доведена до 47 процентов.

В Воздушно-десантных войсках сформированы три разведывательных батальона и шесть танковых рот, по две роты радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов. Поставлено 188 новых и модернизированных боевых бронированных машин. Уровень оснащённости ВДВ современными образцами вооружения составляет также 47 процентов.

В Вооружённые Силы поставлены 22 тысячи современных средств связи, что на 6 процентов больше, чем в 2015 году. В результате оснащённость Вооружённых Сил современной техникой связи доведена до 49 процентов.

На особом контроле Министерства обороны стоят проблемные вопросы по недопоставленным в войска вооружению и технике. В текущем году это 49 единиц основных образцов.

- Ваши решения, Владимир Владимирович, принятые на совещаниях в Сочи, повлияли на изменение ситуации и позволили выйти на установленные показатели ГОЗ-2016, - отметил министр обороны. - В результате оснащённость Вооружённых Сил современным вооружением и техникой в частях постоянной готовности доведена до 58,3 процента, а исправность - до 94 процентов.

Социальная защита военнослужащих

Одним из важнейших вопросов для семей военнослужащих всегда был жилищный.

- С начала этого года мы перешли на плановый режим обеспечения постоянным жильём, - сообщил министр обороны.

Что касается жилья служебного, то взяты высокие темпы обеспечения таковым нуждающихся военнослужащих.

По словам главы военного ведомства, в этом году квартиры получили 28 500 человек. Дополнительно в специализированный жилищный фонд Министерства обороны включено 12 100 жилых помещений.

- С учётом принятых решений по увеличению размера компенсаций за поднаём до реального уровня проблема служебного жилья решена, - подытожил министр.

Продолжается развитие накопительно-ипотечной системы, участниками которой в уходящем году стала 21 тысяча военнослужащих. Средняя площадь приобретённых квартир составляет 60 квадратных метров, что на 20 процентов выше прогнозируемого показателя.

В этом году существенно повышены доступность и качество оказания медицинской помощи. Оснащение военно-медицинских организаций и подразделений современным медицинским оборудованием позволило оказывать 83 вида высокотехнологичной медпомощи и выполнять уникальные операции в ведущих клиниках Минобороны.

О необходимости дальнейшего развития системы социальной защиты военнослужащих говорил, перейдя к постановке задач на 2017 год, и Верховный Главнокомандующий.

- Нужно всегда помнить: забота о личном составе, укрепление социальных гарантий солдат и офицеров - это важный, важнейший вклад в воспитание молодого поколения защитников Родины, залог престижа воинской службы и авторитета людей в погонах, - подчеркнул Владимир Путин.

Ключевые задачи 2017-го

Во-первых, отметил президент, необходимо обеспечить сбалансированное развитие всех видов и родов войск, продолжить освоение высокоточного оружия, современных средств связи, разведки, управления и радиоэлектронной борьбы. При этом надо укреплять боевой потенциал СЯС, прежде всего за счёт ракетных комплексов, способных гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

- Стратегические неядерные силы также необходимо выводить на качественно новый уровень, позволяющий нейтрализовать любые военные угрозы России, - потребовал Верховный Главнокомандующий.

Во-вторых, отметил он, важно выдерживать набранные темпы перевооружения армии и флота, эффективно контролировать реализацию мероприятий Госпрограммы вооружения и выполнение заданий гособоронзаказа.

- К 2021 году предстоит достичь установленных показателей оснащённости войск современным вооружением и техникой - не менее 70 процентов, - напомнил глава государства.

Подчеркнув, что для ГПВ пять лет - это не такой уж большой срок, Владимир Путин отметил, что санкции за срыв контрактов должны быть максимально строгие.

- При этом важно оперативно выявлять причины нарушений и своевременно их устранять, - сказал президент.

Третье, на что обратил внимание участников заседания глава государства, - это необходимость "чётко отслеживать любые изменения баланса сил и военно-политической обстановки в мире, особенно по периметру российских границ, и своевременно вносить корректировки в планы по нейтрализации потенциальных угроз нашей стране".

- Прошу также синхронизировать эти планы с обновлёнными документами перспективного планирования, - подчеркнул Владимир Путин. - Так, несколько недель назад утверждена новая Доктрина информационной безопасности России, а чуть ранее - Стратегия научно-технологического развития. Заданные в них ориентиры касаются всех органов власти, включая и силовые ведомства.

В-четвёртых, в приоритетах оперативной и боевой подготовки должно быть внедрение новейших средств и программ обучения.

В-пятых, глава государства отметил необходимость по максимуму использовать новые возможности для развития военно-технического сотрудничества, которые открывает успешное применение нашего оружия в Сирии.

Конкретизировал приоритетные задачи 2017 года министр обороны. Прежде всего он сказал о дальнейшем наращивании боевых возможностей Вооружённых Сил, усилении группировок войск на Западном, Юго-Западном и Арктическом стратегических направлениях. Далее - обеспечить своевременное размещение и неукоснительное исполнение заданий ГОЗ-2017 и выйти на оснащённость Вооружённых Сил современным вооружением и техникой в частях постоянной готовности более 60 процентов.

Укрепление СЯС предусматривает постановку на боевое дежурство в РВСН 3 ракетных полков, оснащённых современными ракетными комплексами, и ввод в боевой состав 5 модернизированных авиационных комплексов стратегического назначения.

Развитие сил общего назначения предполагает поставку в Сухопутные войска двух бригадных комплектов ракетных комплексов "Искандер-М", перевооружение трёх дивизионов войсковой ПВО на зенитный ракетный комплекс "Тор-М2", получение 905 современных танков и боевых бронированных машин. В Воздушно-космические силы и авиацию ВМФ должно быть поставлено 170 новых и модернизированных летательных аппаратов. Предстоит перевооружить 4 зенитных ракетных полка на ЗРС С-400. В боевой состав ВМФ предусматривается ввести 8 надводных кораблей и 9 боевых катеров. В береговые войска поставить 4 ракетных комплекса "Бал" и "Бастион".

Помимо этого, должны быть приняты в эксплуатацию и заступить на боевое дежурство 3 радиолокационные станции высокой заводской готовности в Енисейске, Орске и Барнауле.

Предстоит осуществить запуск второго космического аппарата Единой космической системы.

Не менее важная задача связана с подготовкой нашей смены - воинов 20-30-х годов XXI века, патриотов России, для которых служение Отечеству станет смыслом жизни. В этой связи поставлена задача активизировать военно-патриотическую работу среди молодёжи и провести в 2017 году слёт Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

Внимательно выслушав доклад министра обороны, Владимир Путин с удовлетворением констатировал, что в последние годы многое сделано для повышения обороноспособности страны. И хотя многого ещё в этом плане не хватает и многое нужно сделать (в укреплении СЯС, ВКС, ещё больше - на море и в Сухопутных войсках), глава государства подчеркнул следующее:

- Вместе с тем уже сегодня, с учётом очень многих факторов, включая не только военные, но и нашу историю, географию, внутреннее состояние российского общества, можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора. Любого. В то же время хотел бы обратить ваше внимание на то, что, если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться с учётом скорости происходящих в мире событий. Мы даже не успеем заметить.

- Очень рассчитываю на то, что вы будете работать так же слаженно, будете так же ответственно относиться к порученному вам делу. И, работая таким образом, мы с вами, безусловно, выполним все задачи, которые перед нами стоят в важнейшей сфере укрепления обороноспособности России.

В завершение Владимир Путин поблагодарил руководство и личный состав Вооружённых Сил за добросовестную службу в уходящем году и пожелал успехов в наступающем.

Александр Тихонов