Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Армия РФ получила партию бронемашин "Тигр" с боевым модулем "Арбалет-ДМ"

26.12.2016 ИТАР-ТАСС 93 0
0
Понравилась новость?
 +1
Бронемашина "Тигр"
Бронемашина "Тигр" с боевым модулем "Арбалет-ДМ"
Источник: Компания "Оружейные мастерские"

В 2017 году разработчик продолжит выполнение контракта на поставку бронеавтомобилей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Российской Федерации получили партию автомобилей многоцелевого назначения "Тигр-М" с боевым модулем с дистанционным управлением (БМДУ) "Арбалет-ДМ". Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании "Оружейные Мастерские", создавшей модуль, Дмитрий Галкин.

"Поставка в войска очередной партии бронеавтомобилей "Тигр-М" с БМДУ "Арбалет-ДМ" успешно завершена", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил количество машин и подразделения, в которые они были переданы, однако отметил, что таким образом компания выполнила гособоронзаказ 2016 года. Галкин также напомнил, что "Тигр-М" с "Арбалетом-ДМ" впервые был представлен широкой публике на Параде Победы 9 мая 2016 года.

По словам Галкина, в 2017 году "Оружейные Мастерские" продолжат выполнять государственные контракт на поставку бронеавтомобилей "Тигр- М" с модулем "Арбалет-ДМ" в войска. "Кроме того, Минобороны России выражает заинтересованность в установке модуля "Арбалет-ДМ" на бронеавтомобили семейства "Тайфун", на транспортеры-тягачи МТ-ЛБ и другие колесные и гусеничные бронированные машины", - сообщил он.

Выносной боевой модуль "Арбалет-ДМ" может устанавливаться на колесные и гусеничные бронированные машины, надводные суда и стационарные пункты охраны. Вооружение модуля - пулемет "Корд" калибра 12,7 мм с боекомплектом 150 патронов или пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм с боекомплектом 250 патронов.

Модуль может захватывать и автоматически сопровождать цели с места и в движении, а телевизионная камера позволяет распознавать цель на расстоянии 2,5 км, тепловизионная - до 1,5 км. Прицельный комплекс также снабжен лазерным дальномером.

23.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ВПК-233114 Тигр-М
Корд
ПКТМ
Тайфун
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 26.12 02:56
  • 9
Последний Ту-154?
  • 26.12 02:38
  • 9
Российской армии пока еще далеко до американской (The National Interest, США)
  • 26.12 01:50
  • 1
Представляет ли Россия военную угрозу для НАТО? (The National Interest, США)
  • 26.12 01:37
  • 1
Кудрин прокомментировал решение снизить расходы на оборону
  • 26.12 01:24
  • 1
В России началась разработка нового ПЗРК
  • 26.12 01:21
  • 1
Летчики Дальней авиации РФ в 2016 году провели в небе более 20 тыс. часов
  • 26.12 01:17
  • 1
Зачем Россия продала Армении "Искандеры" (Hetq, Армения)
  • 26.12 01:08
  • 1
Дальняя авиация ВКС РФ. Досье
  • 26.12 00:56
  • 1
Хорватия закупит новые истребители и вертолеты
  • 26.12 00:33
  • 92
Источник: вторая тройка кораблей проекта 22160 может получить ракетный комплекс "Калибр"
  • 25.12 23:47
  • 5
Гиперзвуковая стратегия: чем Россия сильнее любого потенциального агрессора
  • 25.12 22:32
  • 3
Серьезные проблемы «Редута» (The National Interest, США)
  • 25.12 21:55
  • 5
Первый Ил-114-300 российской сборки появится в 2018 году
  • 25.12 20:47
  • 3
Созданный российской авиакомпанией планетоход сняли на видео
  • 25.12 20:40
  • 5
Поднять этот вес
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  