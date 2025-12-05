Армия РФ получила партию бронемашин "Тигр" с боевым модулем "Арбалет-ДМ"



Бронемашина "Тигр" с боевым модулем "Арбалет-ДМ"

Источник: Компания "Оружейные мастерские" Бронемашина "Тигр" с боевым модулем "Арбалет-ДМ"Источник: Компания "Оружейные мастерские"

В 2017 году разработчик продолжит выполнение контракта на поставку бронеавтомобилей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Российской Федерации получили партию автомобилей многоцелевого назначения "Тигр-М" с боевым модулем с дистанционным управлением (БМДУ) "Арбалет-ДМ". Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании "Оружейные Мастерские", создавшей модуль, Дмитрий Галкин.

"Поставка в войска очередной партии бронеавтомобилей "Тигр-М" с БМДУ "Арбалет-ДМ" успешно завершена", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил количество машин и подразделения, в которые они были переданы, однако отметил, что таким образом компания выполнила гособоронзаказ 2016 года. Галкин также напомнил, что "Тигр-М" с "Арбалетом-ДМ" впервые был представлен широкой публике на Параде Победы 9 мая 2016 года.

По словам Галкина, в 2017 году "Оружейные Мастерские" продолжат выполнять государственные контракт на поставку бронеавтомобилей "Тигр- М" с модулем "Арбалет-ДМ" в войска. "Кроме того, Минобороны России выражает заинтересованность в установке модуля "Арбалет-ДМ" на бронеавтомобили семейства "Тайфун", на транспортеры-тягачи МТ-ЛБ и другие колесные и гусеничные бронированные машины", - сообщил он.

Выносной боевой модуль "Арбалет-ДМ" может устанавливаться на колесные и гусеничные бронированные машины, надводные суда и стационарные пункты охраны. Вооружение модуля - пулемет "Корд" калибра 12,7 мм с боекомплектом 150 патронов или пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм с боекомплектом 250 патронов.

Модуль может захватывать и автоматически сопровождать цели с места и в движении, а телевизионная камера позволяет распознавать цель на расстоянии 2,5 км, тепловизионная - до 1,5 км. Прицельный комплекс также снабжен лазерным дальномером.