Минобороны: количество высотных парашютистов в ВДВ увеличилось вдвое по итогам 2016 года
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Источник: © Виктор Веткин/ТАСС
Военнослужащие, занимающиеся десантированием с высот выше 4 тыс. метров, проходят испытания в специальной барокамере
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российские Воздушно-десантные войска по итогам 2016 года вдвое увеличили количество специалистов по высотной специальной парашютной подготовке. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Минобороны РФ.
"По итогам 2016 года Воздушно-десантные войска вдвое увеличили количество специалистов по высотной специальной парашютной подготовке. Все тренировки с военнослужащими-специалистами и инструкторами проводятся на базе 309 центра специальной парашютной подготовки в городе Рязань", - говорится в сообщении.
Особенностью подготовки военнослужащих, как отмечает пресс-служба, занимающихся десантированием с высот выше 4 тыс. метров, являются испытания в специальной барокамере, проводящиеся под наблюдением врача. Десантники, совершившие более 200 практических прыжков с парашютом во время программы подготовки, в том числе, с задержкой раскрытия основного парашюта, направляются для дальнейшей службы в соединения и воинские части ВДВ.
Совершение высотных прыжков осуществляется с использованием парашютной системы "Арбалет-1" и "Арбалет-2", в соответствии с задачами.
23.12.2016
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