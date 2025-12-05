Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Минобороны: количество высотных парашютистов в ВДВ увеличилось вдвое по итогам 2016 года

26.12.2016 ИТАР-ТАСС 84 0
0
Понравилась новость?
 +1

Источник: © Виктор Веткин/ТАСС

Военнослужащие, занимающиеся десантированием с высот выше 4 тыс. метров, проходят испытания в специальной барокамере

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российские Воздушно-десантные войска по итогам 2016 года вдвое увеличили количество специалистов по высотной специальной парашютной подготовке. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Минобороны РФ.

"По итогам 2016 года Воздушно-десантные войска вдвое увеличили количество специалистов по высотной специальной парашютной подготовке. Все тренировки с военнослужащими-специалистами и инструкторами проводятся на базе 309 центра специальной парашютной подготовки в городе Рязань", - говорится в сообщении.

Особенностью подготовки военнослужащих, как отмечает пресс-служба, занимающихся десантированием с высот выше 4 тыс. метров, являются испытания в специальной барокамере, проводящиеся под наблюдением врача. Десантники, совершившие более 200 практических прыжков с парашютом во время программы подготовки, в том числе, с задержкой раскрытия основного парашюта, направляются для дальнейшей службы в соединения и воинские части ВДВ.

Совершение высотных прыжков осуществляется с использованием парашютной системы "Арбалет-1" и "Арбалет-2", в соответствии с задачами.

23.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 26.12 02:56
  • 9
Последний Ту-154?
  • 26.12 02:38
  • 9
Российской армии пока еще далеко до американской (The National Interest, США)
  • 26.12 01:50
  • 1
Представляет ли Россия военную угрозу для НАТО? (The National Interest, США)
  • 26.12 01:37
  • 1
Кудрин прокомментировал решение снизить расходы на оборону
  • 26.12 01:24
  • 1
В России началась разработка нового ПЗРК
  • 26.12 01:21
  • 1
Летчики Дальней авиации РФ в 2016 году провели в небе более 20 тыс. часов
  • 26.12 01:17
  • 1
Зачем Россия продала Армении "Искандеры" (Hetq, Армения)
  • 26.12 01:08
  • 1
Дальняя авиация ВКС РФ. Досье
  • 26.12 00:56
  • 1
Хорватия закупит новые истребители и вертолеты
  • 26.12 00:33
  • 92
Источник: вторая тройка кораблей проекта 22160 может получить ракетный комплекс "Калибр"
  • 25.12 23:47
  • 5
Гиперзвуковая стратегия: чем Россия сильнее любого потенциального агрессора
  • 25.12 22:32
  • 3
Серьезные проблемы «Редута» (The National Interest, США)
  • 25.12 21:55
  • 5
Первый Ил-114-300 российской сборки появится в 2018 году
  • 25.12 20:47
  • 3
Созданный российской авиакомпанией планетоход сняли на видео
  • 25.12 20:40
  • 5
Поднять этот вес
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  