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ЦАГИ испытал модель перспективного двухфюзеляжного самолёта

23.12.2016 Life.ru 195 0
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Двухфюзеляжный самолёт
Модель перспективного среднего транспортного двухфюзеляжного самолёта
Источник: tsagi.ru

В аэродинамической трубе малых скоростей Центрального аэрогидродинамического института прошла серия испытаний модели перспективного среднего транспортного двухфюзеляжного самолёта для определения аэродинамических характеристик и визуализации физической картины обтекания воздушного судна.

В институте сообщили, что провели исследования продольных и боковых аэродинамических характеристик модели в крейсерской конфигурации, в том числе вблизи экрана, который моделирует поверхность земли, на скоростях воздушного потока до 50 м/с. Испытания позволили выявить особенности обтекания модели и сопоставить их с аэродинамическими характеристиками.


Результаты исследования показывают довольно высокое аэродинамическое совершенство двухфюзеляжной схемы, так как характеристики данной модели сопоставимы с типовыми характеристиками однофюзеляжного летательного аппарата с высокорасположенным крылом и Т-образным оперением.


Лайф напоминает, что данный проект разработали в ЦАГИ в рамках государственной программы "Развитие авиационной промышленности на период 2013–2025 гг.". Перспективное воздушное судно предназначено для перевозки различных грузов общей массой до 40 тонн. По предварительным расчётам, при одинаковой коммерческой нагрузке масса конструкции и продольные габариты двухфюзеляжного самолёта будут меньше по сравнению с однофюзеляжным. Помимо этого ожидается, что транспортный самолёт с двумя фюзеляжами обеспечит более удобную погрузку-выгрузку при меньших временных затратах.


Александр Шоршин

22.12.2016
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ЦАГИ

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