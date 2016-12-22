Трамп заставил Boeing снизить цену на президентский самолет
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45-й президент США Дональд Трамп
Источник: http://www.thefamouspeople.com/
Руководство концерна Boeing дрогнуло под напором избранного президента Дональда Трампа. Производитель снижает расходы на строительство новой серии президентского борта "номер один", сообщает информационный портал nation.foxnews.com.
Исполнительный директор Boeing Деннис Муиленбург в ходе личной встречи во Флориде назвал Трампа "светлой головой" и обещал "реализовать масштабный проект за более приемлемые деньги".
По оценкам наблюдателей, авиастроители отреагировали на критику будущего главы Белого дома. "Boeing строит новый борт "номер один" для будущих президентов. Однако цены вышли из-под контроля, они требуют более четырех миллиардов долларов. Отмените заказ!", - гневно отозвался Трамп в Twitter.
В январе текущего года Пентагон сделал заказ на строительство нового президентского самолета. Авиалайнеры Boeing 747-8 должны заменить устаревшие модели серии 747, которые находятся в эксплуатации с 1990-х годов.
Администрация США намерена выделить на создание новой машины порядка трех миллиардов долларов. Концерн Boeing уже потратил на исследовательские работы около 170 миллионов долларов.
22.12.2016
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принадлежат Российская газета
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