Два российских соединения перевооружились на "Искандер-М" в 2016 году
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Универсальные пусковые установки 9П78-1 подвижного оперативно-тактического ракетного комплекса 9К720 «Искандер-М» 92-й отдельной ракетной бригады Центрального военного округа
Источник: Министерство обороны России
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Два ракетных соединения перевооружены на оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" в этом году, сообщил журналистам начальник ракетных войск и артиллерии ВС РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.
"В 2016 году ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил РФ все поставленные задачи в соответствии с планом строительства и развития рода войск, планы подготовки рода войск выполнили успешно. Произошло плановое перевооружение ракетных бригад на ракетные комплексы "Искандер-М". В этом году мы перевооружили два ракетных соединения на этот прекрасный ракетный комплекс", - сказал Матвеевский.
Также, по его словам, в войска поступают новые средства артиллерийской разведки, средства управления, а также реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г".
"Кроме того, уделяется внимание оснащению наших подразделений современными противотанковыми средствами, такими как "Хризантема-С". Они планово поступают в войска в соответствии с программой госвооружения", - отметил начальник войск.
22.12.2016
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