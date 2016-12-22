Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Общий налет летчиков ВКС в 2016 году составил 340 тысяч часов

23.12.2016 РИА Новости 80 0
0
Понравилась новость?
 +1
Самолеты Су-34
Самолеты Су-34
Источник: ruposters.ru

MОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Летчики Воздушно-космических сил в текущем году налетали около 340 тысяч часов, сообщил главком ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.

"В этом году Военно-воздушные силы выполнили налет как никогда - 340 тысяч часов. Это огромный объем работы, это налет на одного летчика не менее 120 часов", - сказал Бондарев.

По его словам, в течение года было проведено порядка 200 мероприятий по боевой подготовке в войсках. Кроме того, ВКС приняли участие в 50 мероприятиях Вооруженных сил.

"Это и участие в учениях "Кавказ-2016", внезапные проверки, и, естественно, участие в "Авиадартсе", - пояснил главком.

22.12.2016
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Бондарев Виктор

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 23.12 01:49
  • 1
Рогозин: на оборонную промышленность приходится 25% российского экспорта
  • 23.12 01:30
  • 8
Россия рассекретила "плащ-невидимку" из плазмы для крылатых ракет
  • 23.12 01:09
  • 7
Опасны ли поставки российского вооружения Китаю
  • 23.12 01:06
  • 5
"Всем показали лишь красивую коробку"
  • 23.12 01:02
  • 3914
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.12 00:17
  • 2
В список военных приоритетов администрации Трампа Россия не вошла
  • 22.12 23:49
  • 1
Николай Никифоров: «Развитие цифровой экономики повысит благосостояние миллионов граждан России»
  • 22.12 23:15
  • 2
Россия укрепила свое положение как морская держава, заявил Рогозин
  • 22.12 22:52
  • 19
На «Севмаше» заложат последний в серии «Бореев» РПКСН «Князь Пожарский»
  • 22.12 20:59
  • 85
Первый настоящий МиГ-35 поднялся в воздух
  • 22.12 20:28
  • 11
В Москве подтвердили передачу Сербии шести истребителей МиГ-29 весной 2017 года
  • 22.12 20:20
  • 11
Перекуем на "Армату"
  • 22.12 19:50
  • 24
Иностранные корни нового российского спецназа
  • 22.12 19:19
  • 4
Цели поражены
  • 22.12 17:50
  • 3
Россия готовит корабли для диверсий на море (Defence24, Польша)
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  