Общий налет летчиков ВКС в 2016 году составил 340 тысяч часов
|
Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК
|
Самолеты Су-34
Источник: ruposters.ru
MОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Летчики Воздушно-космических сил в текущем году налетали около 340 тысяч часов, сообщил главком ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.
"В этом году Военно-воздушные силы выполнили налет как никогда - 340 тысяч часов. Это огромный объем работы, это налет на одного летчика не менее 120 часов", - сказал Бондарев.
По его словам, в течение года было проведено порядка 200 мероприятий по боевой подготовке в войсках. Кроме того, ВКС приняли участие в 50 мероприятиях Вооруженных сил.
"Это и участие в учениях "Кавказ-2016", внезапные проверки, и, естественно, участие в "Авиадартсе", - пояснил главком.
22.12.2016
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.12.2016 Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году
19.12.2016 Производитель Т-50 показал новые фотографии истребителя пятого поколения
13.12.2016 Новейшие самолеты и ракеты надежно защитят небо страны
12.12.2016 Бондарев: вся авиатехника ВКС РФ с 2017 года перейдет на полный жизненный цикл
12.12.2016 Максимальную эффективность действий летчиков ПАК ФА установят в ходе исследований
28.11.2016 Интернет-версия журнала «Авиапанорама» 5(119)-2016
25.11.2016 Главнокомандующий ВКС России провел брифинг для иностранных военных атташе
09.11.2016 С-500: грозное российское оружие против американских ракет или бумажный тигр? (The National Interest, США)