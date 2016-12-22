Общий налет летчиков ВКС в 2016 году составил 340 тысяч часов



Самолеты Су-34

Источник: ruposters.ru Самолеты Су-34Источник: ruposters.ru

MОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Летчики Воздушно-космических сил в текущем году налетали около 340 тысяч часов, сообщил главком ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.

"В этом году Военно-воздушные силы выполнили налет как никогда - 340 тысяч часов. Это огромный объем работы, это налет на одного летчика не менее 120 часов", - сказал Бондарев.

По его словам, в течение года было проведено порядка 200 мероприятий по боевой подготовке в войсках. Кроме того, ВКС приняли участие в 50 мероприятиях Вооруженных сил.

"Это и участие в учениях "Кавказ-2016", внезапные проверки, и, естественно, участие в "Авиадартсе", - пояснил главком.