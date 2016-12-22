Думский комитет по обороне займется гособоронзаказом и соцзащитой военных



Командующий ВДВ России Владимир Шаманов испытывает БМД-4М в условиях заводского полигона. Источник: Концерн «Тракторные заводы» Командующий ВДВ России Владимир Шаманов испытывает БМД-4М в условиях заводского полигона. Источник: Концерн «Тракторные заводы»

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Улучшение показателей государственного оборонного заказа и развитие социальной защиты военнослужащих стоит в ближайших планах комитета Госдумы по обороне, заявил его глава Владимир Шаманов.

"Есть в ближайших планах реализация подходов как по улучшению показателей гособоронзаказа, а также дальнейшему развитию социальной защиты всех категорий военнослужащих", - сказал Шаманов журналистам.

По его словам, комитет по обороне Госдумы анализирует законодательное поле в тесном сотрудничестве со структурами Минобороны.