Думский комитет по обороне займется гособоронзаказом и соцзащитой военных
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Командующий ВДВ России Владимир Шаманов испытывает БМД-4М в условиях заводского полигона. Источник: Концерн «Тракторные заводы»
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Улучшение показателей государственного оборонного заказа и развитие социальной защиты военнослужащих стоит в ближайших планах комитета Госдумы по обороне, заявил его глава Владимир Шаманов.
"Есть в ближайших планах реализация подходов как по улучшению показателей гособоронзаказа, а также дальнейшему развитию социальной защиты всех категорий военнослужащих", - сказал Шаманов журналистам.
По его словам, комитет по обороне Госдумы анализирует законодательное поле в тесном сотрудничестве со структурами Минобороны.
22.12.2016
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