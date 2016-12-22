ВМФ России в 2017 году сосредоточится на подготовке морских летчиков и береговых войск



Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

В нынешнем году году главные усилия командования флота были направлены на улучшение качества флотских, межфлотских и межвидовых группировок

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Военно-морской флот России сосредоточится в следующем году на подготовке морских летчиков, береговых войск и развитии межвидовых группировок. Об этом сообщил журналистам главком ВМФ адмирал Владимир Королев.

"Задачи на 2017 год будут без всякого сомнения более сложными как по качеству, так и по количеству. Это будут мероприятия, связанные с подготовкой нашей морской авиации, в том числе с освоением новых летательных аппаратов. Это будут мероприятия, связанные с подготовкой наших береговых войск", - сказал Королев.

Также, по его словам, ВМФ сосредоточится на мероприятиях боевой подготовки, направленных на развитие межвидовых группировок в различных районах мирового океана.

"Я уверен в том, что 2017 год будет годом повышения качества подготовки как надводных, так и подводных сил, как морской авиации, так и береговых войск", - подчеркнул главком.

В нынешнем году году главные усилия командования флота были направлены на улучшение качества флотских, межфлотских и межвидовых группировок. "В 2016 году мы выполнили более 60 боевых задач, из них около 20 в составе отрядов боевых кораблей, и 90 учебно-боевых задач. В целом корабли военно- морского флота провели в море более 10 тысяч суток" , - заключил адмирал.