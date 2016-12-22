Главком Сухопутных войск РФ сообщил об успешном выполнении всех поставленных задач



Главнокомандующий сухопутными войсками министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Олег Салюков во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино.

Источник: Евгений Биятов / РИА Новости Главнокомандующий сухопутными войсками министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Олег Салюков во время соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино.Источник: Евгений Биятов / РИА Новости

Олег Салюков напомнил, что СВ участвовали в 2016 году в учениях со странами ШОС, ОДКБ, а также в совместных учениях с Монголией, Индией и Пакистаном

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Сухопутные войска России в 2016 году успешно выполнили все поставленные задачи, заявил сегодня журналистам командующий войсками Олег Салюков.

"Сухопутные войска в 2016 году выполняли различные задачи, и, судя по оценкам командования, выполнили их с хорошим качеством, успешно", - сказал он. Салюков также подчеркнул, что Сухопутные войска в течение года регулярно принимали участие в различных учениях.

"Венцом боевой учебы стало стратегическое учение "Кавказ 2016", и на этих учениях воины Сухопутных войск показали профессионализм, хорошую боевую подготовку, хорошую оперативную подготовку", - отметил он.

Салюков также напомнил, что Сухопутные войска участвовали в 2016 году в международных учениях со странами Шанхайской организации сотрудничества, ОДКБ, а также в совместных учениях с Монголией, Индией и Пакистаном.