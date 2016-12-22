Итоги деятельности авиакрыла авианосца Charles de Gaulle в ходе последнего боевого похода



Французский авианосец R 91 Charles de Gaulle в ходе участия в операции Chammal, октябрь 2016 года

Источник: ВМС Франции Французский авианосец R 91 Charles de Gaulle в ходе участия в операции Chammal, октябрь 2016 годаИсточник: ВМС Франции

Как пишет Jean-Dominique Merchet в статье «Chammal : faut-il 36 avions pour moins de 10 sorties par jour ?», опубликованной французской газетой «L’Opinion», французский авианосец Charles de Gaulle в пятницу 16 декабря 2016 года прекратил свое участие в ударах по Сирии и Ираку и начала возвращение во Францию. Корабль участвовал в боевых действиях в период с 30 сентября по 9 декабря в рамках операции Chammal. Этот текст представляет собой интерес в сравнении с работой российского тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" (прим. bmpd).

Авианосец Charles de Gaulle выступал как политическим инструментом, так и средством коммуникации администрации президента Франции. Нет ничего более естественного. Как только авианосец был развернут на театре в конце лета, общественность стала слушать и читать о том, что Франция в три раза увеличила числа своих самолетов Dassault Rafale, вовлеченных в войну против терроризма. К тем 12 истребителям ВВС Франции, которые уже там были, на базах в Иордании и ОАЭ, прибавилось 24 самолета флота. То есть всего 36 боевых самолетов. Для неспециалиста послание очевидное – военные усилия увеличились втрое.

Какой военный смысл был в направлении авианосца? Данные из еженедельных сводок Генерального штаба позволяют немного прояснить этот вопрос, хотя представление данных иногда менялось, что не делает их подсчет легкой задачей. Все уточнения приветствуются.

Итак, в ходе боевой службы авианосца имело место 630 вылетов на «вооруженную разведку», то есть полеты на поражение наземных целей. С учетом числа дней (67), при том что необходимо вычесть бесполетные дни, а также остановку на Кипре, в среднем получаем 9,4 вылета в день для 36 Rafale ВВС и ВМС. Другими словами, каждый самолет совершал боевой вылет каждые три-четыре дня. Это довольно мало, учитывая что исправность самолетов в операции, как сообщалось, была высокая.

На самом деле, с учетом действительности в отношении коалиционных боевых вылетов, 36 развернутых самолетов, этого более чем достаточно, за исключением официальных докладов.

По данным издания, вылеты между ВМС и ВВС делятся в пропорции примерно 2/3-морская авиация, и одна треть – ВВС, это, естественно, в ходе боевой службы авианосца.

Цифра в 10 самолето-вылетов в день для группировки в 36 самолетов может показаться небольшой, но она объясняется несколькими причинами. Количественный фактор – малое участие французских самолетов-заправщиков в операции, французские самолеты обычно заправлялись от союзных самолетов-заправщиков, в первую очередь, американских. К тому же не очень благоприятными были погодные условия, а вклинение войск коалиции в Мосул вынудило делать удары более точными, а значит и менее многочисленными. Наконец, авианосец, без сомнения, не обладал человеческими ресурсами (обслуживание и техника) для обслуживания 24 самолетов в день, хотя они находились на борту.

После возвращения авианосца, ВВС Франции несколько увеличат свою численность в регионе за счет отправки двух дополнительных Rafale в Иорданию. Будем следить за числом боевых вылетов в ближайшее время, и их нельзя будет уже делить на три.