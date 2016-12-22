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ОПК: экспортный спрос на российские средства РЭБ и разведки вырос на 25%

23.12.2016 РИА Новости 76 0
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АСУ Акация-МЭ
Комплекс средств автоматизации авиации и ПВО из состава мобильной АСУ Сухопутных войск Акация-МЭ
Источник: vitalykuzmin.net

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Спрос иностранных заказчиков на системы управления, а также средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки производства Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) в 2016 году увеличился на 25%, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ОПК Александр Якунин.

"Спрос зарубежных заказчиков на нашу продукцию - средства связи, автоматизированные системы управления войсками, средства радиоэлектронной разведки и борьбы вырос почти на 25%", - сказал Якунин.

Он добавил, что корпорация также обеспечивает заказчикам своей продукции послепродажное и сервисное обслуживание ранее поставленной техники.

"Ключевыми рынками сбыта нашей продукции традиционно являются страны СНГ, БРИКС, ШОС, регионы Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки", - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, особый интерес из-за рубежа наблюдается к автоматизированной системе управления сухопутными войсками "Акация-Э" и ее мобильному варианту - "Акация-МЭ". Комплексы предназначены для автоматизированного управления войсками и силами главных командований различных видов вооруженных сил региона, в том числе авиации и противовоздушной обороны.

Гендиректор ОПК также отметил, что в 2016 году корпорации, несмотря на сложные экономические условия, удалось удержать позитивную финансовую динамику - годовой объем производства вырос до 114 миллиардов рублей, а выручка компании на протяжении последних нескольких лет растет в среднем на 8% в год.

22.12.2016
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
2С3 Акация
Компании
ОПК АО
ШОС
Персоны
Якунин Александр

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