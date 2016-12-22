ОПК изготовила первые радиоцентры "Антей" для высшего военного руководства
|
|
«Редут-2УС» - базовый комплекс аппаратных связи и аппаратных управления связью интегрированной цифровой полевой системы связи ОСЗУ и ОЗУ
Источник: www.niissu.ru
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК) изготовила первую опытную партию новейших автоматизированных радиоцентров "Антей", предназначенных для обеспечения связи высших звеньев управления Вооруженными силами России, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ОПК Александр Якунин.
"Мы вели целый ряд работ, имеющих важнейшее значение для построения цифровых систем связи и управления Вооруженными силами РФ. В частности, для опытной эксплуатации в войсках изготовлена первая партия автоматизированных радиоцентров "Антей", - рассказал Якунин.
Он добавил, что новая разработка ОПК - "техника самого современного уровня", которая обеспечит связью высшие звенья управления ВС РФ.
"Разработок такого уровня в стране не было с 80-х годов прошлого века", - подчеркнул собеседник агентства.
Он также сообщил, что в 2016 году ОПК проводила модернизацию одного из самых востребованных видов военной техники связи на сегодняшний день - базового комплекса аппаратной связи "Редут-2УС".
"Значительно улучшены эргономика, пропускная способность, скорость передачи данных и другие характеристики. В следующем году мы завершаем эту работу и выходим на серийные поставки модернизированных комплексов", - отметил гендиректор корпорации.
22.12.2016
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.12.2016 Александр Якунин: работы над новым самолетом "судного дня" планируем начать в 2017 году
23.12.2016 Александр Якунин: к 2020 году доля гражданской продукции «ОПК» вырастет до 43%
07.09.2016 ВТБ и ОПК подписали соглашение о сотрудничестве
23.12.2016 ОПК: экспортный спрос на российские средства РЭБ и разведки вырос на 25%
23.12.2016 Минобороны в 2017 году получит новейший комплекс радиоэлектронной борьбы
23.12.2016 ОПК испытала на учениях в Сербии мини-беспилотники для разведки в бою
23.12.2016 Новый беспилотник средней дальности создается в РФ на смену "Форпосту"
23.12.2016 ОПК планирует начать испытания средств связи для обновленных Ту-160 в 2017 году