Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ОПК изготовила первые радиоцентры "Антей" для высшего военного руководства

23.12.2016 РИА Новости 82 0
0
Понравилась новость?
 0
«Редут-2УС»
«Редут-2УС» - базовый комплекс аппаратных связи и аппаратных управления связью интегрированной цифровой полевой системы связи ОСЗУ и ОЗУ
Источник: www.niissu.ru

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК) изготовила первую опытную партию новейших автоматизированных радиоцентров "Антей", предназначенных для обеспечения связи высших звеньев управления Вооруженными силами России, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ОПК Александр Якунин.

"Мы вели целый ряд работ, имеющих важнейшее значение для построения цифровых систем связи и управления Вооруженными силами РФ. В частности, для опытной эксплуатации в войсках изготовлена первая партия автоматизированных радиоцентров "Антей", - рассказал Якунин.

Он добавил, что новая разработка ОПК - "техника самого современного уровня", которая обеспечит связью высшие звенья управления ВС РФ.

"Разработок такого уровня в стране не было с 80-х годов прошлого века", - подчеркнул собеседник агентства.

Он также сообщил, что в 2016 году ОПК проводила модернизацию одного из самых востребованных видов военной техники связи на сегодняшний день - базового комплекса аппаратной связи "Редут-2УС".

"Значительно улучшены эргономика, пропускная способность, скорость передачи данных и другие характеристики. В следующем году мы завершаем эту работу и выходим на серийные поставки модернизированных комплексов", - отметил гендиректор корпорации.

22.12.2016
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Редут-2УС
Компании
ОПК АО
Персоны
Якунин Александр

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 23.12 02:41
  • 1
Airbus вслед за Boeing подписал многомиллиардный контракт с Ираном
  • 23.12 01:49
  • 1
Рогозин: на оборонную промышленность приходится 25% российского экспорта
  • 23.12 01:30
  • 8
Россия рассекретила "плащ-невидимку" из плазмы для крылатых ракет
  • 23.12 01:09
  • 7
Опасны ли поставки российского вооружения Китаю
  • 23.12 01:06
  • 5
"Всем показали лишь красивую коробку"
  • 23.12 01:02
  • 3914
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.12 00:17
  • 2
В список военных приоритетов администрации Трампа Россия не вошла
  • 22.12 23:49
  • 1
Николай Никифоров: «Развитие цифровой экономики повысит благосостояние миллионов граждан России»
  • 22.12 23:15
  • 2
Россия укрепила свое положение как морская держава, заявил Рогозин
  • 22.12 22:52
  • 19
На «Севмаше» заложат последний в серии «Бореев» РПКСН «Князь Пожарский»
  • 22.12 20:59
  • 85
Первый настоящий МиГ-35 поднялся в воздух
  • 22.12 20:28
  • 11
В Москве подтвердили передачу Сербии шести истребителей МиГ-29 весной 2017 года
  • 22.12 20:20
  • 11
Перекуем на "Армату"
  • 22.12 19:50
  • 24
Иностранные корни нового российского спецназа
  • 22.12 19:19
  • 4
Цели поражены
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  