Путин напомнил Минобороны об ответственности за модернизацию войск



В.В. Путин на совещании о деятельности Фонда перспективных исследований 20 января 2014 года в Туле.

Источник: Пресс-служба Президента России В.В. Путин на совещании о деятельности Фонда перспективных исследований 20 января 2014 года в Туле.Источник: Пресс-служба Президента России

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Руководство министерства обороны и командиры всех уровней несут особую ответственность за качественную модернизацию российских вооруженных сил, заявил в четверг президент Владимир Путин.

"На руководстве министерства обороны, на командирах всех уровней лежит особая ответственность за качественную модернизацию вооруженных сил. Рассчитываю, что вы будете и впредь делать все необходимое для достижения высоких результатов боевой подготовки", - сказал Путин в четверг на заседании коллегии Минобороны.