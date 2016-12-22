Путин напомнил Минобороны об ответственности за модернизацию войск
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В.В. Путин на совещании о деятельности Фонда перспективных исследований 20 января 2014 года в Туле.
Источник: Пресс-служба Президента России
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Руководство министерства обороны и командиры всех уровней несут особую ответственность за качественную модернизацию российских вооруженных сил, заявил в четверг президент Владимир Путин.
"На руководстве министерства обороны, на командирах всех уровней лежит особая ответственность за качественную модернизацию вооруженных сил. Рассчитываю, что вы будете и впредь делать все необходимое для достижения высоких результатов боевой подготовки", - сказал Путин в четверг на заседании коллегии Минобороны.
22.12.2016
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