Путин: социальные гарантии для военнослужащих останутся на высоком уровне

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Президент РФ считает, что в этом направлении за последние годы сделано очень много. Для примера он привел уменьшившуюся за четыре года в 2,8 раза очередь на жилье

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал применять новейшие программы подготовки военных. Глава государства заверил, что социальные гарантии для военнослужащих будут поддерживаться на высоком уровне.

"Приоритетом оперативной и боевой подготовки должно быть внедрение новейших средств и программ обучения", - указал Верховный главнокомандующий на заседании коллегии Министерства обороны.

По его словам, "одним из важных направлений военного строительства является повышение социального обеспечения военнослужащих". Президент считает, что в этом направлении за последние годы сделано очень много. Для примера он привел уменьшившуюся за четыре года в 2,8 раза очередь на жилье. "В 2016 году служебным жильем обеспечены 27 тысяч военнослужащих, а постоянным - почти 20 тысяч", - отметил президент. Он добавил, что по накопительной ипотечной системе квартиры приобрели 14 тыс. военнослужащих. "Нужно всегда помнить: Забота о личном составе, укрепление социальных гарантий солдат и офицеров - это важный, важнейший вклад в воспитание молодого поколения защитников Родины, залог престижа воинской службы и авторитета людей в погонах", - отметил глава государства.