Путин: социальные гарантии для военнослужащих останутся на высоком уровне
|
|
Владимир Путин
Президент РФ считает, что в этом направлении за последние годы сделано очень много. Для примера он привел уменьшившуюся за четыре года в 2,8 раза очередь на жилье
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал применять новейшие программы подготовки военных. Глава государства заверил, что социальные гарантии для военнослужащих будут поддерживаться на высоком уровне.
"Приоритетом оперативной и боевой подготовки должно быть внедрение новейших средств и программ обучения", - указал Верховный главнокомандующий на заседании коллегии Министерства обороны.
По его словам, "одним из важных направлений военного строительства является повышение социального обеспечения военнослужащих". Президент считает, что в этом направлении за последние годы сделано очень много. Для примера он привел уменьшившуюся за четыре года в 2,8 раза очередь на жилье. "В 2016 году служебным жильем обеспечены 27 тысяч военнослужащих, а постоянным - почти 20 тысяч", - отметил президент. Он добавил, что по накопительной ипотечной системе квартиры приобрели 14 тыс. военнослужащих. "Нужно всегда помнить: Забота о личном составе, укрепление социальных гарантий солдат и офицеров - это важный, важнейший вклад в воспитание молодого поколения защитников Родины, залог престижа воинской службы и авторитета людей в погонах", - отметил глава государства.
22.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.12.2016 Держим "оборонку"
23.12.2016 Гиперзвуковая стратегия: чем Россия сильнее любого потенциального агрессора
23.12.2016 Чем вооружилась армия России в 2016 году
23.12.2016 Итоги года для российской армии: спасение Сирии и сложные отношения с НАТО
23.12.2016 Путин назвал армию России сильнейшей, но отметил, что расслабляться нельзя
23.12.2016 Аналитик: Россия может отразить любую агрессию за счет своих вооружений
23.12.2016 Путин в Минобороны осмотрел выставку передовых разработок военной техники
23.12.2016 Эксперт рассказал, что делает Россию сильнее "любого возможного агрессора"