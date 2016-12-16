"Укроборонпром" планирует расширять сотрудничество с Минобороны в рамках проекта UKRARPA



Логотип государственного концерна "Укроборонпром" Логотип государственного концерна "Укроборонпром"

В государственном концерне "Укроборонпром" рассчитывают на более тесное сотрудничество с Министерством обороны в рамках инициированного госконцерном проекта создания платформы развития оборонных инноваций UKRARPA.

Как сообщил журналистам глава "Укроборонпрома" Роман Романов в Киеве в пятницу,16 декабря на днях проект по созданию платформы UKRARPA был презентован руководству украинского военного ведомства и Генштаба ВСУ и получил поддержку военных.

По итогам встречи принято решение о создании специальной рабочей группы по отработке вопросов реализации сотрудничества в рамках проекта, отметил он.

Концепция UKRARPA также уже презентована Министерству экономического развития и торговли (МЭРТ), НАН Украины, представителям оборонной промышленности, включая частный сегмент ОПК, уточнил Р.Романов.

Как сообщалось, инициатива создания отвечающей современным тенденциям мировой оборонной промышленности украинской оборонной инновационной платформы UKRARPA была озвучена "Укроборонпромом" в рамках прошедшей в Киеве в октябре международной специализированной выставки "Оружие и безопасность-2016".

Создающаяся на основе опыта Агентства передовых оборонных исследовательских проектов США DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency) UKRAPRA должна стать площадкой для объединения военных разработчиков, стартапов, инвестиционных фондов и военных.

В настоящее время "Укроборонпром" ведет переговоры о налаживании сотрудничества с DARPA, которое рассматривается важным фактором доступа Украины к передовым оборонным технологиям с целью повышения эффективности противостояния украинского государства российской агрессии.

В августе советником "Укроборонпрома" стал возглавлявший в 2001-2009 гг. DARPA Энтони Тетер (Anthony Tether). Ставший первым зарубежным советником госконцерна Э.Тетер будет консультировать "Укроборонпром" по вопросам развития ОПК Украины и продвижения украинской оборонной продукции на внешние рынки.