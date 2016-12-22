ОПК планирует начать испытания средств связи для обновленных Ту-160 в 2017 году
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК, Электроника и оптика + Новые разработки
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Советский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160, 1991 год
Источник: Алексей Федосеев/РИА «Новости»
Комплексы позволят бомбардировщикам обмениваться данными с командными пунктами на новых скоростях, а также передавать значительно больше информации, отметил гендиректор корпорации Александр Якунин
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Испытания средств связи для модернизированных бомбардировщиков Ту-160М планируется начать в 2017 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК, входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Якунин.
"В рамках модернизации самолетов дальней авиации Ту-22М3М и Ту-160М мы создаем новые средства связи с учетом решаемых этими самолетами задач. В следующем году будут готовы и поставлены опытные образцы этой аппаратуры и уже планируется приступить к их испытаниям", - сказал Якунин.
По его словам, эти комплексы позволят бомбардировщикам обмениваться данными с командными пунктами на новых скоростях, а также передавать значительно больше информации. "Кроме того, с использованием новой аппаратуры будет заметно снижена радиолокационная заметность самолетов", - добавил гендиректор ОПК.
Ранее стало известно, что ВКС России планируют получить не менее 50 стратегических бомбардировщиков Ту-160М. Позднее в Минобороны рассказали, что производиться будет обновленный вариант самолета - Ту-160М2, серийный выпуск которого начнется с 2023 года. При этом сроки работ по проекту ПАК ДА (Перспективный авиационный комплекс дальней авиации) будут сдвинуты. До этого ожидалось, что бомбардировщики нового поколения начнут поступать в войска в 2023-2025 годах.
22.12.2016
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