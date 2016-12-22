ОПК планирует начать создание третьего поколения "самолетов Судного дня" в 2017 году



Самолет Ил-80 (по классификации НАТО — Maxdome) — воздушный командный пункт, разработанный в конце 1980-х годов в КБ Ильюшина на базе пассажирского самолёта Ил-86.

Источник: Кирилл Науменко / /russianplanes.net Самолет Ил-80 (по классификации НАТО — Maxdome) — воздушный командный пункт, разработанный в конце 1980-х годов в КБ Ильюшина на базе пассажирского самолёта Ил-86.Источник: Кирилл Науменко / /russianplanes.net

В прошлом году ОПК передала заказчику первый воздушный пункт стратегического управления второго поколения Ил-80М

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК, входит в госкорпорацию "Ростех") планирует приступить к созданию третьего поколения воздушных командных пунктов в 2017 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор ОПК Александр Якунин.

"Работы по следующему поколению таких самолетов планируется начать в 2017 году", - сказал Якунин.

Он напомнил, что в прошлом году ОПК передала заказчику первый воздушный пункт стратегического управления второго поколения Ил-80М. "Сейчас самолет полностью введен в строй и уже принял участие в первых учениях, где успешно выполнил ряд задач в рамках оперативной подготовки Вооруженных сил", - добавил собеседник агентства.

О разработке воздушных командных пунктов третьего поколения гендиректор НПП "Полет" Алексей Комяков сообщил в августе прошлого года. Позже гендиректор ОПК Александр Якунин заявил, что такие самолеты появятся в России через пять-семь лет.

Воздушные командные пункты были названы "самолетами Судного дня" (doomsday planes) в США: предполагалось, что они будут задействованы в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. Самыми известными моделями таких специализированных самолетов являются американские E-4B на базе лайнеров Boeing 747 и российские Ил-80, разработанные на основе пассажирских Ил-86.