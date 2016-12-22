Летные испытания "летающего радара" А-100 планируется начать в 2017 году



Модернизированный ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева» самолет радиолокационного дозора и наведения А-50У (собственное название "Таганрог", бортовой номер "41 красный", регистрационный номер RF-94268, заводской номер 0083483499, серийный номер 63-05). Таганрог, 22.10.2016

Источник: Maxo Davion / vk.com Модернизированный ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева» самолет радиолокационного дозора и наведения А-50У (собственное название "Таганрог", бортовой номер "41 красный", регистрационный номер RF-94268, заводской номер 0083483499, серийный номер 63-05). Таганрог, 22.10.2016Источник: Maxo Davion / vk.com

Сейчас системы "Премьера" тестируются с помощью летающей лаборатории, созданной на базе старого самолета А-50

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Летные испытания новейшего российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-100 "Премьер" планируется начать в 2017 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК, входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Якунин.

Он напомнил, что сейчас системы "Премьера" тестируются с помощью летающей лаборатории, созданной на базе старого самолета А-50, которая впервые поднялась в воздух в этом году.

"Идут проверки электромагнитной совместимости всех систем, отрабатываются протоколы и режимы информационного обмена, решаются другие конструкторские задачи. Это бесценная информация, которая максимально помогает приблизить готовность первого серийного самолета А-100 на платформе Ил-76МД-90А к летным испытаниям, начало которых планируется в следующем году", - сказал Якунин.

По его словам, это будет абсолютно новый комплекс радиолокационного дозора и наблюдения, обладающий значительно большим количеством систем мониторинга. "Для него создан новый вычислительный комплекс обработки поступающей информации, а также новые автоматизированные рабочие места операторов. По своим характеристикам, в том числе по дальности обнаружения целей, А-100 будет в два-три раза мощнее своего предшественника (А-50)", - отметил Якунин.

А-100 - это следующее поколение самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, которые применяются для обнаружения и сопровождения воздушных целей и надводных кораблей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления о воздушной и надводной обстановке. Кроме того, они могут применяться для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом.