Компания "НПО Русбитех" предлагает импортозаместить иностранные шрифты



НПО «РусБИТех».

Источник: www.fx-dekor.ru НПО «РусБИТех».Источник: www.fx-dekor.ru

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - "НПО Русбитех" предлагает пересмотреть ряд нормативных актов, предписывающих применять в официальных документах шрифты, разработанные иностранными компаниями, сообщили "Интерфаксу-АВН" в пресс-службе компании.

"Предлагается посмотреть на нормативную документацию с критической точки зрения - там очевидно занормированы риски и необходимость отчисления бюджетных средств частным компаниям США", - сказали в пресс-службе.

Как отмечают в "Русбитехе", шрифт Times New Roman, использовать который предписывает ряд нормативных актов, является интеллектуальной собственностью компании Monotype Imaging. Попытки использования этого, а также ряда других шрифтов, в импортозамещающих операционных системах на платформе Linux наталкивается на противодействие со стороны компании.

Альтернативный шрифт, считают в компании, должен быть бесплатным и совместимым с различными операционными системами. Кроме этого, шрифт должен удовлетворять требованиям "метрического подобия", то есть, его использование вместо иностранного аналога не должно искажать вид ранее подготовленных документов. В качестве одной из альтернатив в компании предлагают шрифты семейства PT Astra, разработанные по заказу "Русбитеха".

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала о том, что компания Monotype Imaging отказалась продать "Русбитеху" лицензию на использование ряда шрифтов, сославшись на санкции, в отношении российских компаний, работающих в интересах Минобороны.