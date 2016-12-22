Компания "НПО Русбитех" предлагает импортозаместить иностранные шрифты
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Отрасли и сферы: Электроника и оптика + Состояние и перспективы ОПК
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НПО «РусБИТех».
Источник: www.fx-dekor.ru
Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - "НПО Русбитех" предлагает пересмотреть ряд нормативных актов, предписывающих применять в официальных документах шрифты, разработанные иностранными компаниями, сообщили "Интерфаксу-АВН" в пресс-службе компании.
"Предлагается посмотреть на нормативную документацию с критической точки зрения - там очевидно занормированы риски и необходимость отчисления бюджетных средств частным компаниям США", - сказали в пресс-службе.
Как отмечают в "Русбитехе", шрифт Times New Roman, использовать который предписывает ряд нормативных актов, является интеллектуальной собственностью компании Monotype Imaging. Попытки использования этого, а также ряда других шрифтов, в импортозамещающих операционных системах на платформе Linux наталкивается на противодействие со стороны компании.
Альтернативный шрифт, считают в компании, должен быть бесплатным и совместимым с различными операционными системами. Кроме этого, шрифт должен удовлетворять требованиям "метрического подобия", то есть, его использование вместо иностранного аналога не должно искажать вид ранее подготовленных документов. В качестве одной из альтернатив в компании предлагают шрифты семейства PT Astra, разработанные по заказу "Русбитеха".
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала о том, что компания Monotype Imaging отказалась продать "Русбитеху" лицензию на использование ряда шрифтов, сославшись на санкции, в отношении российских компаний, работающих в интересах Минобороны.
22.12.2016
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принадлежат Интерфакс-АВН
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