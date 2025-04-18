Западный «эксперт»: у России есть противоспутниковое оружие «Нудоль», которое она может применить против Запада в первой космической войне

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Издание Forbes выходит с материалом, в котором говорится о «крайне опасном» российском оружии. Издание ссылается на Викторию Самсон, являющуюся американским «экспертом» в вопросах космической безопасности. По крайней мере, экспертом в этой области её называет всё тот же Forbes.

Самсон заявляет о наличии у России оружия, которое способно уничтожать спутники.

Из материала:

Россия может применить такое оружие в формате первой космической войны против Запада.

Там же говорится о том, что имеется в виду противоспутниковая ракета комплекса «Нудоль»:

Она способна уничтожать самые разные спутники, включая спутники системы Starlink.

Самсон заявляет, будто бы Минобороны России рассматривает вариант с оснащением «Нудоли» ядерными боеголовками. Правда, тут же даёт понять, что никаких доказательств данного утверждения у неё нет. Да, в принципе, и быть не может…

В ноябре 2021 года во время испытаний комплекса «Нудоль» на орбите был уничтожен отслуживший свой срок спутник радиоэлектронной разведки «Космос-1408». В открытых источниках говорится, что последнее на данный момент испытание «Нудоли» проводилось около года назад.

Заявления «эксперта» о якобы намерении России оснастить такие ракеты ядерными боеголовками вполне можно расценивать как пробный камень в рамках политики обвинения нашей страны в нарушении договора о запрете использования ЯО в космосе. Зачем это нужно Западу? Например, затем, чтобы самим работать над системами военной нуклеаризации космического пространства.