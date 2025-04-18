Москва выразила Токио протест из-за планов учебных стрельб на Хоккайдо близ российских границ - МИД

Москва. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Российская сторона заявила решительный протест посольству Японии в связи с планами Токио провести учебные стрельбы в непосредственной близости от российских границ, сообщили в четверг в МИД России.

"17 апреля посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с планами проведения в июне этого года на острове Хоккайдо в непосредственной близости от границ Российской Федерации учебных стрельб из противокорабельных комплексов SSM-1, оснащенных ракетами "Тип-88" с радиусом поражения до 200 км", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отметили, что "российская сторона расценивает подобную провокационную военную активность у дальневосточных рубежей России как потенциальную угрозу национальной безопасности и считает ее категорически недопустимой".

"Такие действия Токио ведут к повышению градуса напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом", - отмечается в сообщении.