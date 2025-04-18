Захарова: удар Taurus по объектам РФ будет расценен как участие ФРГ в конфликте

Официальный представитель МИД РФ отметила, что это будет означать участие Германии на стороне киевского режима

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Лидеру Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриху Мерцу нужно уяснить, что удар Taurus по российским объектам будет расценен как прямое участие Германии в конфликте на стороне Киева. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вы знаете, мне кажется, лидеру ХДС было бы полезно уяснить следующее. Поскольку без непосредственной помощи военнослужащих Бундесвера боевая стрельба этими крылатыми ракетами невозможна, удар ими по любым российским объектам критически важной транспортной инфраструктуры, - а в качестве цели <...> Мерц уверенно обозначал Крымский мост, <...> - так вот все это будет расцениваться как прямое участие ФРГ в боевых действиях на стороне киевского режима со всеми вытекающими последствиями для Германии", - сказала дипломат.

"Хотя мне кажется, что условно мы говорим "на стороне киевского режима", потому что киевский режим не сторона, а инструмент в этой западной манипуляции", - добавила Захарова.